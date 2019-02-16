پیام های خصوصی کاربران توئیتر حذف نمی شوند

به گزارش خبرگزاری مهربه نقل از تک کرانچ، به نظر می رسد پیام های خصوصی(Direct Messages) در توئیتر مدت زمانی طولانی و حتی پس از حذف نیز حفظ می شوند.

«کاران ساینی» یکی از محققان امنیتی که این باگ را کشف کرده به «تک کرانچ» می گوید: اطلاعات یکی از آرشیوهای توئیتر نشان می دهد این شبکه اجتماعی پیام های خصوصی کاربران را به مدت چند سال حفظ می کند. این درحالی است که آنها تصور می کنند پیام ها پاک شده اند. علاوه برآن توئیتر پیام های خصوصی حساب های کاربری غیر فعال یا در حال تعلیق را نیز حفظ می کند.

ساینی سال گذشته نیز باگ مشابهی را گزارش کرده بود اما این اختلال تاکنون را فاش نشده بود. این باگ به ساینی اجازه داد با استفاده از API منسوخ شده، پیام های خصوصی را بیابد، حتی پس از آنها ارسال و دریافت کننده آنها را حذف کرده اند.

کاربران می توانند با دانلود کردن نسخه ای از اطلاعات حساب های کاربری شان متوجه شوند که توئیتر پیام های خصوصی حذف شده را همچنان نگه می دارد.

محققان امنیتی این اختلال را یک «باگ عملکردی» نامیده اند.

سخنگوی توئیتر اعلام کرده این شبکه اجتماعی مشغول بررسی موضوع است.