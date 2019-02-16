اجرای آواز کلاسیک توسط ماریو تقدسی در شیراز/حمید حامی درجوار حافظ

هدایت رضایی در گفت و گو با خبرنگار مهر، گفت: فعالیت موسیقایی‌ ماریو تقدسی از ۱۰ سالگی در هنرستان عالی موسیقی تهران آغاز شده که در این دوران ساز ویلن می نواخته است؛ پس از این دوران با یک بورس تحصیلی برای ادامه تحصیل به لس ‌آنجلس رفته و در دانشگاه یو ال سی کارش را ادامه داد. در طول ۴ سالی که در این دانشگاه تحصیل می کرد همزمان به اجرای اپرا نیز مشغول بود و در این مدت ۸ نقش مختلف اپرا را اجرا کرد.

رئیس انجمن موسیقی فارس افزود: استاد ماریو تقدسی پس از فارغ التحصیلی از دانشگاه یو ال سی عازم یکی از معتبر ترین دانشگاه های نیویورک شد و به مدت ۶ ماه در مستر کلاس های آنجا شرکت کرد. او در نیویورک برای شرکت در کلاس های پاواروتی نیز اسم نوشت که نوبت به وی نرسید اما راهی وین شد و برای عضویت در اپرای وین امتحان داد؛ در مرحله اول این امتحانات از میان حدود ۲۷۰ نفر شرکت کننده به جمع ۲۴ نفر برتر راه پیدا کرد. در مرحله پایانی نیز به جمع ۱۲ نفر اصلی راه پیدا کرده و با قرار دادی سه ساله به اپرای وین پیوست تا زیر نظر لورین مازل یکی از بهترین رهبران اپرا در دنیا مشغول فعالیت شود.

وی ادامه داد: در این دوران یک روز «پاواروتی» برای اجرای نقش رادامس در اپرای آیدا به وین آمد که در زمان آنتراکت تقدسی نزد پاواروتی رفته و از او درخواست کرد تا فرصتی برای شنیدن صدایش به او بدهد و از وی امتحان بگیرد؛ پاواروتی لحظاتی به وی خیره شد و گفت تو خیلی شهامت داری که آمده ای اینجا و چنین درخواستی می کنی ولی با این وجود قبول می کنم و تو باید با مدیر برنامه هایم در این زمینه هماهنگی کنی؛ به هر حال آن ۱۰ دقیقه ای که از مدیر برنامه های پاواروتی گرفت زمینه ساز دوستی و ارتباط طولانی با این خواننده بزرگ شد؛ قطعات بسیاری را در طول این سال ها با پاواروتی کار کرد و هر وقت که به وین می آمد مدتی را به کار و آموزش می پرداختند.

دبیر پانزدهمین جشنواره موسیقی فجر فارس افزود: تقدسی در حال حاضر نیز بیش از ۳۰ سال است که در آلمان به خوانندگی اپرا مشغول ست و تاکنون حدود ۳۷ نقش را اجرا کرده، تقدسی از نادر خوانندگان اپرایی است که توانایی اجرا به چند زبان دارد.

وی در ادامه به تشریح برنامه های روزهای آینده جشنواره پرداخت و گفت: روز یکشنبه در ادامه اجراهای پاپ، حمید حامی در تالار حافظ دو نوبت اجرای در ساعت های ۱۸ و ۲۱ دارد و در ساعت ۲۱ حسام الدین سراج در تالار احسان به هنرنمایی می پردازد.

این در حالیست که به گفته رضایی، در بخش موسیقی گروهی، همنوازان رهاب هادی آذرپیرا در ساعت ۲۱ هنر شهر آفتاب اجرا خواهند داشت.

وی با اعلام اینکه برنامه های جشنواره به دلیل وفات، روز دوشنبه ۲۹ بهمن ماه تعطیل است، از ادامه اجراها از روز سه شنبه ۳۰ بهمن خبر داد و افزود: افزون بر اجراهای بهنام بانی در ساعت های ۱۸ و ۲۱ تالار حافظ، گروه نی نوازان فارس ساعت ۲۱ در تالار احسان به روی صحنه می روند و همزمان ارکستر کودک و نوجوان قیر و کارزین و گروه کوبه ای لیدوما از شهر شیراز در هنر شهر آفتاب اجرا خواهند داشت.

به گفته رئیس انجمن موسیقی فارس، بهنام بانی برای دو کنسرت دیگر در قالب پانزدهمین جشنواره موسیقی فارس، ساعت ۱۸ و ۲۱ روز چهارشنبه اول اسفندماه روی صحنه تالار حافظ می رود و گروه موسیقی محلی ماذون قشقایی، گروه هنرستان نوآوران و گروه رخ داد میهمان تالار حافظ و هنرشهر آفتاب خواهند بود.

به گزارش خبرنگار مهر، پانزدهمین جشنواره موسیقی فجر فارس که از روز پنجشنبه ۲۵ بهمن آغاز بکار کرده، شنبه ۴ اسفندماه به کار خود پایان می دهد.