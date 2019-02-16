مدیر جدید آموزش و پرورش بیرجند معرفی شد

به گزارش خبرنگار مهر، مدیرکل آموزش و پرورش خراسان جنوبی صبح شنبه در مراسم تودیع و معارفه مدیر جدید آموزش و پرورش خراسان‌جنوبی بیان کرد: زیر بنای توسعه در هر جامعه با حمایت معلمان و توجه ویژه به بحث آموزش و پرورش رخ می‌دهد.

محمد واقعی با اشاره به اینکه معلمان ادامه دهنده راه ومسیر انبیاء الهی هستند، ادامه داد: در جوامع پیشرفته شروع کار با کار اصولی و اساسی در آموزش و پرورش آغاز شده است.

واقعی ادامه داد: معلمان به عنوان موتور متحرک جامعه رسالت اصلی در بحث تعالی و توسعه را بر دوش داشته و روابط انسانی و متعالی را به امانت‌های الهی یعنی دانش‌آموزان منتقل می‌کنند.

وی با اشاره به اینکه بهترین آموزش آن است که انسان خود به آنچه می‌گوید عمل کند، افزود: در مجموعه آموزش و پرورش و پرورش محور دانایی و تربیت مدیران توانمند آینده است.

مدیرکل آموزش و پرورش خراسان‌جنوبی با بیان اینکه خروجی آموزش و پرورش باید تربیت نیروهای متعهد و متخصص باشد، گفت: تعهد و تخصص دو بال یک مدیر موفق است که بدون هر کدام از آنها دچار مشکل می‌شویم.

واقعی افزود: تربیت انسان‌ها یک کار شبانه‌روزی می‌طلبد و فعالیت در این زمینه نباید محدود به ساعت کار اداری باشد.

وی با تبیین اینکه فضای آموزش و پرورش در خراسان‌جنوبی یک فضای عقل گرا و به دور از مسائل سیاسی و حاشیه‌ای است، گفت: ما به دانش آموزان تربیت و تفکر سیاسی را آموزش می‌دهیم ولی از سیاست‌زدگی پرهیز می‌کنیم.

گفتنی است در این مراسم از زحمات محمد رضا ضیایی مدیر سابق آموزش و پرورش بیرجند قدردانی و محمد حسین یکه خانی به عنوان مدیر جدید آموزش و پرورش بیرجند معارفه شد.