به گزارش خبرگزاری مهر، تیم ایران با دعوت فدراسیون کشتی مجارستان و تقبل هزینه ها از سوی این فدراسیون، پیش از رقابتهای بین المللی جایزه بزرگ در یک اردوی پنج روزه مشترک با تیم مجارستان شرکت می کند.

ترکیب ایران برای حضور در اردوی مشترک و تورنمنت مجارستان به شرح زیر است:

وزن ۵۵ کیلوگرم: رضا خدری

وزن ۶۰ کیلوگرم: شیرزاد بهشتی طلا

وزن ۶۳ کیلوگرم: محمد نوربخش- میثم دلخانی

وزن ۶۷ کیلوگرم: محمد الیاسی

وزن ۷۲ کیلوگرم: محمدرضا آقانیا

وزن ۷۷ کیلوگرم: پیام بویری

وزن ۸۲ کیلوگرم: جمال اسماعیلی

وزن ۸۷ کیلوگرم: یوسف قادریان

وزن ۹۷ کیلوگرم: حسن آریایی نژاد

وزن ۱۳۰ کیلوگرم: شهاب قوره‌جیلی

مربیان: ناصر نوربخش- رسول جزینی- عادل بالی تبار

داور: مهدی آقا ولی

سرپرست: حسام الدین جعفری

رقابت‌های بین‌المللی کشتی فرنگی مجارستان که جزو سیستم رنکینگ اتحادیه جهانی کشتی است، روزهای ۴ و ۵ اسفند ماه سال جاری در این کشور برگزار می‌شود.