  1. هنر
  2. تئاتر
۲۷ بهمن ۱۳۹۷، ۱۰:۲۰

ناصر حسینی‌مهر در گفتگو با مهر:

«مسخ» کافکا تعطیل شد/ صحنه تئاتر را گدایی نمی‌کنم

«مسخ» کافکا تعطیل شد/ صحنه تئاتر را گدایی نمی‌کنم

ناصر حسینی‌مهر که طی چند ماه گذشته نمایش «مسخ» کافکا را برای اجرا در مجموعه تئاتر شهر تمرین می‌کرد، اعلام کرد که اجرای این اثر نمایشی منتفی شد.

ناصر حسینی‌مهر نویسنده، کارگردان و بازیگر تئاتر که قصد داشت نمایش «مسخ» اثر کافکا را در مجموعه تئاتر شهر روی صحنه ببرد و تمرین‌های این اثر نمایشی را طی چند ماه گذشته آغاز کرده بود، درباره وضعیت تمرین و اجرای نمایش «مسخ» به خبرنگار مهر گفت: «مسخ» را تعطیل کردیم چون از نسل های برحق پیشین خود آموختم که صحنه تئاتر را گدایی نکنم.

وی تأکید کرد: آنقدر با مدیران و مسئولان تئاتر بر سر ساز و کار اجرای مسخ چانه زدیم که دیگر رمقی برایم نمانده و آنقدر خسته‌ام که ناچار شدم از اجرای این شاهکار کافکا انصراف دهم.

حسینی‌مهر با بیان اینکه ۳ ماه فصل پاییز را به تمرین نمایش «مسخ» مشغول بودیم، افزود: بعد از چند ماه تمرین، کار را تعطیل کردیم.

این هنرمند تئاتر در پایان سخنان خود اظهار کرد: بیش از ۴۰ بار من با مدیران و مسئولان تئاتری جلسات حضوری و غیر حضوری برای اجرای نمایش «مسخ» داشتم که دیگر خسته شدم.

کد مطلب 4543232
فریبرز دارایی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها