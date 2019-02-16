ناصر حسینی‌مهر نویسنده، کارگردان و بازیگر تئاتر که قصد داشت نمایش «مسخ» اثر کافکا را در مجموعه تئاتر شهر روی صحنه ببرد و تمرین‌های این اثر نمایشی را طی چند ماه گذشته آغاز کرده بود، درباره وضعیت تمرین و اجرای نمایش «مسخ» به خبرنگار مهر گفت: «مسخ» را تعطیل کردیم چون از نسل های برحق پیشین خود آموختم که صحنه تئاتر را گدایی نکنم.

وی تأکید کرد: آنقدر با مدیران و مسئولان تئاتر بر سر ساز و کار اجرای مسخ چانه زدیم که دیگر رمقی برایم نمانده و آنقدر خسته‌ام که ناچار شدم از اجرای این شاهکار کافکا انصراف دهم.

حسینی‌مهر با بیان اینکه ۳ ماه فصل پاییز را به تمرین نمایش «مسخ» مشغول بودیم، افزود: بعد از چند ماه تمرین، کار را تعطیل کردیم.

این هنرمند تئاتر در پایان سخنان خود اظهار کرد: بیش از ۴۰ بار من با مدیران و مسئولان تئاتری جلسات حضوری و غیر حضوری برای اجرای نمایش «مسخ» داشتم که دیگر خسته شدم.