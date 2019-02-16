برق مورد نیاز واحدهای صنعتی ایلام تامین شود

سلام امینی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مجمع نمایندگان استان تمام تلاش خود را برای رفع موانع تولید و اشتغال به کار می گیرد.

وی همچنین از سفر رئیس جمهور به استان ایلام در آینده نزدیک خبر داد و افزود: طی بازدیدی که از بعضی از واحدهای صنعتی شهرستان ایوان به عمل آمد بعضی از واحدهای صنعتی دارای مشکل برق هستند که طی نامه نگاری این نکات را از طریق وزارت نیرو و جهاد کشاورزی پیگیری خواهیم کرد.

وی ادامه داد: طرح هایی هستند که بالای ۲۰۰ نفر اشتغالزایی دارد اما به دلیل مسائلی مانند تامین انژی و برق کار به دراز کشیده شده است.

امینی درباره طرح آبیاری و زهکشی حوزه سد کنگیر ایوان افزود: این طرح حدود یک هزار و ۸۵۰ هکتار است که یک هزار و ۷۵۰ هکتار شبکه فرعی این طرح انجام گرفته و ۵۰ هکتار آن به صورت باغات و آبیاری قطره ای اجرا شده است.

وی گفت: طرح کمربندی ایوان به طول ۹ کیلومتر و با اعتباری ۳۰ میلیارد تومان اجرایی می شود.

وی از اجرایی شدن حق مناطق جنگی در احکام کارمندان به عنوان یکی از مطالبات اصلی یاد کرد و از پیگیری این قانون برای بازنشستگان خبر داد.