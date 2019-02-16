مرتضی جمشیدیان در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه بر اساس دستورالعمل‌های سازمان حفاظت محیط زیست مقرر شده است که تا پنج سال آینده تعداد محیط بانان کشور دو برابر شود، افزود: سهمیه ای که برای اصفهان درنظر گرفته اند، هنوز مشخص نیست.

وی ابراز داشت: درحال حاضر تعداد ۲۰۰ محیط بان در یگان حفاظت محیط زیست استان اصفهان فعالیت می کنند.

فرمانده یگان حفاظت محیط زیست استان اصفهان گفت: امسال قرار است ۳۰۰ نفر در سطح کشور به استخدام سازمان محیط زیست درآیند که سهمیه استان اصفهان ۱۳ نفر است.

وی افزود: این آزمون در چند روز آینده برگزار می شود و این افراد از سال ۹۸، مشغول به کار می شوند.

دستگیری یک متخلف شکار در منطقه موته

جمشیدیان در ارتباط با دستگیری متخلفان شکار در هفته گذشته ابراز داشت: در هفته گذشته یک گروه سه نفره متخلفان شکار در پناهگاه حیات وحش موته، اقدام به شکار یک میش باردار کرده بودند که یک نفر از آنها دستگیر و دو نفر دیگر به همراه اسلحه های خود متواری شدند که تحت تعقیب هستند.

مناطق حفاظت شده جدید به اصفهان اضافه می شود

فرمانده یگان حفاظت محیط زیست استان اصفهان در پایان اظهار داشت: شورای عالی محیط زیست درصدد است تعدادی مناطق جدید محافظت شده برای استان های مختلف و از جمله اصفهان اعلام کند که در آینده ابلاغ می شود.