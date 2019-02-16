۹۱ وکیل با کمیته امداد خراسان شمالی همکاری دارند

به گزارش خبرگزاری مهر، مجید الهی راد با اشاره به اینکه این وکلا با توجه به نیاز مددجویان رایگان خدمت ارائه می‌دهند، اظهار کرد: بسیاری از خانوارهای تحت حمایت این نهاد به دلیل ناآگاهی از مسائل حقوقی و قضایی قادر به دفاع از حقوق خود نیستند، بر این اساس کمیته امداد با همکاری کانون وکلا برای ارتقای سطح آگاهی و رفع مشکلات حقوقی خانوار تحت حمایت تلاش می‌کند.

الهی راد ارائه خدمات و مشاوره‌های حقوقی به مددجویان را یکی از راه‌کارهای مهم کمیته امداد در توانمندسازی خانوار تحت حمایت برشمرد و افزود: یک هزار و ۶۲۹ خدمت حقوقی طی ۹ ماه امسال درزمینه های مشاوره، دادخواست، شکوائیه، اظهارنامه و تنظیم لایحه دفاعیه به مددجویان تحت حمایت این نهاد ارائه‌شده است.

وی با اشاره به اینکه آگاهی از قوانین حقوقی یکی از نیازهای جدی مددجویان به‌واسطه وجود معضلات اجتماعی محسوب می‌شود، تصریح کرد: برگزاری دوره‌های آموزش حقوقی نقش مهمی در افزایش سطح آگاهی مددجویان دارد.

وی ارائه آموزش‌های حقوقی درزمینهٔ ازدواج و طلاق، تکالیف و وظایف همسر، قوانین ارث، تشریح و بیان قانون معافیت از پرداخت هزینه‌های دادرسی را ازجمله فعالیت‌های این نهاد در بخش حقوقی عنوان کرد و گفت: آموزش مسائل حقوق خانواده در بخش‌های مهریه، نفقه، حضانت، قیومت، پرسش، پاسخ به مسائل حقوقی، راهنمایی و مشاوره نیز از سایر خدمات آموزشی این نهاد محسوب می‌شوند.