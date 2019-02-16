آمریکا به دنبال استقرار نیروهای اروپایی در شمال سوریه است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، لیندسی گراهام سناتور کهنه‌کار آمریکایی از حزب جمهوریخواه می‌گوید قرار است دونالد ترامپ رئیس جمهوری این کشور از متحدان اروپایی بخواهد نیروهای نظامی خود را در راستای ایجاد منطقه امن، به شمال سوریه و در امتداد مرزهای جنوبی ترکیه اعزام کنند.

وی این اظهارات را در جریان نخستین روز از کنفرانس امنیتی مونیخ ایراد کرد.

گراهام مدعی شد که این درخواست بخشی از راهبرد آمریکا در دوره پسا داعش است و مقامات واشنگتن درباره آن با ترامپ بحث و تبادل نظر داشته‌اند.

وی همچنین گفت که ترامپ به تداوم حضور شماری از نیروهای آمریکایی در سوریه روی خوش نشان داده است.

گراهام خطاب به کشورهای اروپایی گفت: امیدوارم ترامپ سراغ برخی از شما آمده و تقاضای کمک کند و شما نیز در پاسخ «آری» بگویید.

وی همچنین تاکید کرد که قرار است جوزف دانفورد رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا با همتایان اروپایی خود در این باره صحبت کند.

گراهام ادامه داد: در چشم ترکیه، نیروهای کُرد مدافع خلق سوریه شاخه‌ای از پ ک ک هستند و آنکارا وجود آنها را در مرزهای خود تحمل نخواهد کرد. ما در مقام شریک، به ترکیه بدهکار هستیم و باید این مشکل را حل کنیم. به نیروهای دموکراتیک سوریه هم مدیون هستیم و نباید اجازه بروز جنگ دیگری را بدهیم که به نابودی آنها منجر خواهد شد. بنابراین، برای حل مشکل نیازمند ایجاد منطقه حائل هستیم. نیروهای مستقر در این منطقه امن باید مراقب ظهور مجدد داعش نیز باشند. اگر ما مراقب نباشیم ایران بزرگترین برنده خروج غرب از سوریه خواهد بود.

ادعاهای گراهام درحالی مطرح شد که ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه روز پنجشنبه در جریان نشست سوچی، به رجب طیب اردوغان همتای ترکیه‌ای هشدار داد که بدون کسب رضایت بشار اسد رئیس جمهوری سوریه، حق ایجاد منطقه امن در شمال این کشور را نخواهد داشت.