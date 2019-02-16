به گزارش خبرگزاری مهر، نخستین جام قهرمانی چوگان باشگاه‌های کشور با حضور ۶ تیم از استان‌های کشور طی دو روز در مجموعه چوگان و سوارکاری فرح آباد (قصر فیروزه) برگزار شد. در روز نخست تیم های دو گروه با یکدیگر رقابت کردند که در این میان تیم‌های تهران و البرز به فینال راه یافتند و تیم‌های استان قزوین و آذربایجان شرقی نیز به عنوان تیم های مرحله رده بندی تعیین شدند.

بر این اساس زمین مانژ چوگان باشگاه فرح آباد در روز دوم شاهد دیدار دو تیم آذربایجان شرقی و قزوین، تیم های راه یافته به دیدار رده بندی مسابقات قهرمانی باشگاه های کشور بود. این دیدار پر افت و خیز و جذاب که بدلیل تفاضل هندیکاپ با ۱ گل به سود تیم آذربایجان شرقی آغاز شده بود، با نتیجه ۷ بر ۴ به پایان رسید تا با این نتیجه تیم آذربایجان شرقی در مقام سوم قرار بگیرد.

همچنین در دیدار دوم و نهایی مسابقات که برای تعیین قهرمان و نایب قهرمان بین دو تیم البرز و تهران برگزار شد، ۱۲ گل بین تیم ها رد و بدل شد که در پایان پس از یک بازی جذاب، پر هیجان و پرگل، تیم استان تهران توانست با نتیجه ۹ بر ۳ از سد تیم البرز عبور کرده و به مقام قهرمانی دست یابد.

امیررضا بهبدی، عضو تیم استان تهران کاپ بهترین بازیکن نخستین جام قهرمانی چوگان باشگاه‌های کشور را کسب کرد و کاپ اخلاق این دوره از رقابت ها نیز از سوی فدراسیون به آقای ولی عاشوری از تیم استان گیلان اهدا شد.

همچنین در اولین جام قهرمانی چوگان باشگاه‌های کشور مهرسان، اسب امیررضا بهبدی، عضو تیم استان تهران از سوی کمیته مسابقات بهترین اسب این رقابتها مشخص شد و نشان بهترین اسب را کسب کرد.