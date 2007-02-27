نخست وزیر روسیه وارد ژاپن شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایتارتاس، میخائیل فرادکف، به منظور دیدار با مقامهای ژاپنی از جمله امپراطور و نخست وزیر این کشور وارد توکیو شد.

بر اساس این گزارش قرار است امروز فرادکف ابتدا با آکی هیتو، امپراطور ژاپن و سپس با اعضای کابینه و در مرحله سوم با نمایندگان مجلس ژاپن دیدار کند.

در همین راستا نخست وزیر روسیه فردا با جمعی از بازرگانان ژاپنی دیدار خواهد داشت.

بر اساس این گزارش هر چند هنوز هدف اصلی از این سفر اعلام نشده، اما گفته می شود قراردادهای تجاری مهمی در طی این سفر میان ژاپن و روسیه منقعد خواهد شد.