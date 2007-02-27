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۸ اسفند ۱۳۸۵، ۱۴:۳۰

برای دیدار با مقامهای این کشور؛

نخست وزیر روسیه وارد ژاپن شد

نخست وزیر روسیه به منظور دیدار با مقامهای عالی رتبه ژاپن ساعاتی پیش وارد توکیو شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایتارتاس، میخائیل فرادکف، به منظور دیدار با مقامهای ژاپنی از جمله امپراطور و نخست وزیر این کشور وارد توکیو شد.

بر اساس این گزارش قرار است امروز فرادکف ابتدا با آکی هیتو، امپراطور ژاپن و سپس با اعضای کابینه و در مرحله سوم با نمایندگان مجلس ژاپن دیدار کند.

در همین راستا نخست وزیر روسیه فردا با جمعی از بازرگانان ژاپنی دیدار خواهد داشت.

بر اساس این گزارش هر چند هنوز هدف اصلی از این سفر اعلام نشده، اما گفته می شود قراردادهای تجاری مهمی در طی این سفر میان ژاپن و روسیه منقعد خواهد شد. 

 

کد مطلب 454326

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