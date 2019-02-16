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۲۷ بهمن ۱۳۹۷، ۱۲:۳۵

مدیرکل کار، تعاون و رفاه اجتماعی استان زنجان:

۲۷۰۰ نفر در زنجان تسهیلات اشتغال دریافت کردند

۲۷۰۰ نفر در زنجان تسهیلات اشتغال دریافت کردند

زنجان-مدیرکل کار، تعاون و رفاه اجتماعی استان زنجان گفت: از آغاز سال تا کنون به ۲ هزار و ۷۰۰ متقاضی زنجانی تسهیلات اشتغال پرداخت‌شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از اداره کل کار، تعاون و رفاه اجتماعی استان محمدرضا یوسفی، گفت: از آغاز سال تاکنون به ۲ هزار و ۷۰۰ متقاضی زنجانی تسهیلات اشتغال پرداخت‌ شده و اشتغال‌های مورد حمایت در بخش های مختلف کشاورزی، صنعتی و خدمات بوده است.

وی اظهار کرد: ۷۰۰ میلیارد ریال مجموع تسهیلات پرداختی به متقاضیان بوده  و بیش از ۸۰ درصد از تسهیلات پرداخت‌ شده مربوط به بخش تعاون است.

مدیرکل کار، تعاون و رفاه اجتماعی استان زنجان به تسهیلات روستایی نیز اشاره کرد و گفت: در همین بازه زمانی ۲۲۱ میلیارد ریال تسهیلات اشتغال پایدار روستایی برای ۱۰۳ فقره پرونده در استان پرداخت‌ شده و این میزان تسهیلات، اشتغال ۳۳۰ روستایی را در استان زنجان فراهم کرده است.

یوسفی تأکید کرد: از ابتدای ایجاد بخش تعاون تعداد ۴ هزارو ۴۴۷  تعاونی در ۱۴ گرایش مختلف در استان زنجان به ثبت رسیده  که حدود ۳ هزار و ۳۰۰ تعاونی به دلایلی چون به هدف رسیدن تعاونی و یا عدم موفقیت در ایجاد و ادامه فعالیت تعاونی به‌صورت راکد، غیرفعال و منحل شده  اند.

وی افزود: بیشترین شرکت‌های تعاونی در بخش کشاورزی فعالیت می‌کنند و تعاونی خدماتی، صنعتی، چندمنظوره و مسکن  درر ده های بعدی قرار دارند.

کد مطلب 4543262

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