به گزارش خبرنگار مهر، علی ناصری صبح شنبه در مراسم تودیع و معارفه مدیر جدید آموزش و پرورش خراسان‌جنوبی بیان کرد: هدف در آموزش و پرورش تعالی انسان‌ها و یاددادن سبک زندگی صحیح است که مسئولیت اصلی آن را معلمان برعهده دارند.

فرماندار بیرجند ادامه داد: نتایج فعالیت معلمان دلسوز در آموزش و پرورش خراسان‌جنوبی را در کسب موفقیت‌های دانش‌آموزان استان در حوزه‌های مختلف آموزشی، علمی، فرهنگی و هنری مشاهده می‌کنیم.

ناصری اظهار کرد: بسیاری از معلمان خراسان جنوبی علی‌رغم بسیاری از فرصت‌های کاری دیگر در نقاط دور دست وظیفه و مسئولیت مهم آموزش را در صدر برنامه های خود قرار داده‌اند.

وی بیان کرد: خراسان‌جنوبی از ایام دور به مهد علم و فرهنگ شناخته شده است و ما وامدار کسانی هستیم که از سال‌های بسیار دور چراغ علم را در دیار خاوران روشن نگه داشته‌اند.

فرماندار بیرجند یادآور شد: مدیریت در آموزش و پرورش علی رغم جاذبه های فراوان کار بسیار دقیق و ارزشمندی است چرا که در این مسئولیت به افراد صاحب فکر در جامعه خدمت ارائه می‌دهیم.