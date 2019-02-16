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۲۷ بهمن ۱۳۹۷، ۱۲:۵۱

فرماندار بیرجند:

هدف آموزش و پرورش تعالی انسان‌ها و ترویح سبک زندگی صحیح است

هدف آموزش و پرورش تعالی انسان‌ها و ترویح سبک زندگی صحیح است

بیرجند- فرماندار بیرجند گفت: هدف آموزش و پرورش تعالی انسان‌ها و ترویح سبک زندگی صحیح است.

به گزارش خبرنگار مهر، علی ناصری صبح شنبه در مراسم تودیع و معارفه مدیر جدید آموزش و پرورش خراسان‌جنوبی بیان کرد: هدف در آموزش و پرورش  تعالی انسان‌ها و یاددادن سبک زندگی صحیح است که مسئولیت اصلی آن را معلمان برعهده دارند.

فرماندار بیرجند ادامه داد: نتایج فعالیت معلمان دلسوز در آموزش و پرورش خراسان‌جنوبی را در کسب موفقیت‌های دانش‌آموزان استان در حوزه‌های مختلف آموزشی، علمی، فرهنگی و هنری مشاهده می‌کنیم.

ناصری اظهار کرد: بسیاری از معلمان خراسان جنوبی علی‌رغم بسیاری از فرصت‌های کاری دیگر در نقاط دور دست وظیفه و مسئولیت مهم آموزش را در صدر برنامه های خود قرار داده‌اند.

وی بیان کرد: خراسان‌جنوبی از ایام دور به مهد علم و فرهنگ شناخته شده است و ما وامدار کسانی هستیم که از  سال‌های بسیار دور چراغ علم را در دیار خاوران روشن نگه داشته‌اند.

فرماندار بیرجند یادآور شد: مدیریت در آموزش و پرورش علی رغم جاذبه های فراوان کار بسیار دقیق و ارزشمندی است چرا که در این مسئولیت به افراد صاحب فکر در جامعه خدمت ارائه می‌دهیم.

کد مطلب 4543263

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