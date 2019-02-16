ثبت ۶۶میلیمتر بارش در منطقه جوکار/بارش در یاسوج به ۲۷میلیمتر رسید

ولی بهره مند در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: سامانه بارشی همچنان بر جو استان فعال بوده و تا ساعت ۶ و ۳۰ دقیقه امروز بارش هایی را در مناطق مختلف در پی داشت.

بهره مند با بیان اینکه این سامانه بارشی تا صبح امروز ثبت ۲۷.۶ ‌میلیمتر بارش را در شهر یاسوج محقق کرده است، عنوان داشت: در منطقه منصور خانی ۵۸، باشت ۴۶.۵، بوستان ۴۳، چاه پازنان ۴۰ و ابده گاه نیز ۴۰ میلیمتر بارش به ثبت رسیده است.

بهره مند از بارش ۳۶ میلیمتری در منطقه مارگون شهرستان بویراحمد خبر داد و اظهار کرد: در آبمورد لوداب ۳۶، گنجه ای ۳۳.۵، شهر سیسخت ۳۳.۲ و چرام ۳۲ میلیمتر بارش را داشتیم.

کارشناس هواشناسی گفت: همچنین تا ساعت ۶ و ۳۰ دقیقه صبح امروز در ماهور باشت ۳۰، امام زاده جعفر ۲۹.۹، لنده ۲۹، کریک ۲۷، دوگنبدان ۲۲، سرآسیاب یوسفی ۲۲، تنگ رواق ۲۱، دهدشت ۲۰.۸، سوق ۱۹ و قلعه دختر ۱۷ میلیمتر بارش به ثبت رسید.

وی افزود: در منطقه دیشموک ۱۷، قلعه رئیسی ۱۴، لیکک ۹.۵ و ماشمی زیلایی نیز ۹ ‌میلیمتر بارش داشته ایم.