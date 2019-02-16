خبرگزاری مهر – گروه استان ها: سال هاست که پریشان خشک شده، از پرندگان مهاجرش خیلی وقت می شود که خبری نیست. برخی ها آنقدر از سفره های زیرزمینی اش آب برداشت کردند تا با کمک خشکسالی های متمادی به خشکی گذاشت.

هرساله باران ها، کمی مرهم بر زخم کشیده اش می گذارد و امسال هم با بارش های مناسبی که صورت گرفت یکی از چشمه هایش جانی دوباره گرفت.

دریاچه پریشان در شهرستان کازرون فارس حالا هنوز به زنده ماندنش امید هست. امیدی که می توان با کمک مدیریت بهتر تالاب ها نتیجه بخش باشد.

یک فعال محیط زیست و دبیر موسسه ۱۳ فروردین شهرستان کازرون در این رابطه به خبرنگار مهر گفت: تالاب پریشان در حالی که از سال ۸۸ خشکی را تحمل می کند، که امید به بارش ها دارد تا شاید با بارش های خوب مشابه آن چه سالیان گذشته در کازرون اتفاق می افتاد دوباره جاری شود.

علی اکبر کاظمینی بیان کرد: از ابتدای پاییز امسال با شروع فصل بارش در منطقه حدود ۳۴۰ میلی متر بارندگی با فواصل منظم رخ داده که این امر سرسبزی و طراوت خاصی به بستر پریشان و حاشیه آن داده و تا کنون باعث شده که به تدریج سفره های زیر زمینی بالا آید و اولین و پر آب ترین چشمه پریشان یعنی چشمه «قلعه نارنجی» در روز سه شنبه شب ۲۴ بهمن ماه شروع به جوشش کند چشمه ای که در شرق تالاب است و با آبدهی حدود ۶۰ لیتر بر ثانیه فعال شده است.

وی گفت: اما مهم این است که در گذشته در حاشیه این چشمه بعضی افراد با نصب پمپ به صورت غیر مجاز آب برداشت می کرده اند، آبی که قطعا تمام و کامل حق آبه پریشان می باشد و در حال حاضر بسیار مهم است که محیط زیست با نظارت دقیق اجازه برداشت آب از مسیر چشمه به طرف تالاب ندهد زیرا ورود آب به تالاب و آبدار شدن بخش هایی از تالاب سود و منفعت عمومی برای اهالی و کشاورزان حاشیه تالاب دارد.

وی ادامه داد: آبدار شدن شرق تالاب چند اثر مهم دارد یک آبدار شدن بخش های شرقی از گسترش جامعه گزها جلوگیری می کند دوم این که آبدار شدن باعث ایجاد چمن زارها می شود که هم ارزش اقتصادی و هم چشم انداز گردشگری برای مردم آن منطقه به ارمغان می آورد و سومین اثر زنده ماندن نی زارها و ریزوم هایشان در بخش شرقی است.

این فعال محیط زیست عنوان کرد: ما امیدوار هستیم که با ادامه این روند تا قبل از بهار حدود ۴۵۰ میلی متر بارندگی در منطقه داشته باشیم که با همین حدود بخش هایی از شمال و شرق تالاب آبگیری می شود و نقش چشمه نارنجی در این کار بسیار مهم است.

کاظمینی بیان کرد: اما متاسفانه علیرغم تدوین طرح جامع مدیریت تالاب پریشان که در سالیان گذشته، هنوز هیچ گونه شغل جایگزین کشاورزی و کاهش برداشت آب از سفره های زیر زمینی صورت نگرفته است.