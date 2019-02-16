به گزارش خبرنگار مهر، در پی بارش مناسب برف و مساعد بودن شرایط برای برگزاری جشنواره آدم برفی، برنامه مذکور در دریاچه زیبای شورابیل پیش‌بینی شده تا یکی از برنامه‌های مفرح و مورد علاقه بسیاری از خانواده‌ها برگزار شود.

شهردار اردبیل در این خصوص در گفتگو با خبرنگاران تصریح کرد: جشنواره آدم برفی از ساعت ۱۴ روز یکشنبه ۲۸ بهمن‌ماه در ورودی اصلی دریاچه شورابیل برگزار خواهد شد و حضور تمامی خانواده‌ها و علاقه‌مندان در این برنامه بلامانع است.

لطف‌اللهیان با اشاره به تجلیل از نفرات برتر این جشنواره، یادآور شد: توجه به برنامه‌ها و بازی‌های زمستانی از ضرورت ویژه‌ای برخوردار بوده که در راستای جذب گردشگران زمستانی نیز می‌تواند کمک کند.

به گفته وی ایجاد بسترهای نشاط اجتماعی برای خانواده‌ها یکی از مهمترین برنامه‌های دراولویت قرار گرفته شهرداری‌ها بوده و در این راستا شورای شهر و شهرداری اردبیل نیز اهتمام ویژه‌ای نسبت به برجسته‌سازی چنین برنامه‌های فرهنگی و تفریحی دارد.

لطف‌اللهیان با بیان اینکه خلاء‌های توجه به چنین برنامه‌های مفرحی باید پر شود، یادآور شد: برگزاری جشنواره‌های آدم برفی و تندیس یخی یکی از برنامه‌های رایج در شهرهای سرد و کوهستانی استان بوده که با گرایش و استقبال مناسب اقشار مختلف مردم نیز همراه می‌شود.