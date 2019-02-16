انجام هماهنگی های لازم با دستگاه قضایی برای حفاظت از منابع طبیعی

به گزارش خبرنگار مهر، احمد طاهری صبح شنبه در دومین جلسه ستاد برگزاری هفته منابع طبیعی و آبخیزداری این اداره کل گفت: با برنامه ریزی به عمل آمده امسال هفته بزرگداشت منابع طبیعی و آبخیزداری با محوریت حضور مردم و توجه به کیفیت در برنامه ها برگزار خواهد شد.

سرپرست اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان تهران با تأکید بر هرچه با شکوهتر برگزار شدن این هفته افزود: این هفته فرصت مناسبی است تا از تریبون های مردمی همچون تریبون های نماز جمعه آحاد جامعه با منابع طبیعی و اهمیت حفظ و حمایت از این سرمایه های ملی بیشتر آشنا شوند.

وی حفاظت از عرصه های منابع طبیعی را یکی از راهبردی های اساسی مجموعه منابع طبیعی دانست و اظهار داشت: حفاظت و حراست از اراضی منابع طبیعی از اولویت های مهم کاری ما محسوب می شود و تمامی فعالیت ها فقط در چارچوب موازین قانونی قابل انجام است که بر همین اساس و به منظور بازآموزی قوانین و مقررات جاری حاکم بر منابع طبیعی و رفع چالش های پیش رو گردهمائی مسئولان قضائی در هفته منابع امسال در دستور کار قرار دارد.

طاهری گفت: برای ارتقاء کیفیت برنامه های هفته منابع طبیعی تصمیم گرفته شد تا هر یک از شهرستان ها بر روی برنامه های شاخص تمرکز یافته و با هماهنگی های به عمل آمده جلسه شورای برنامه ریزی شهرستان با محوریت منابع طبیعی و ارائه گزارش عملکرد یکساله برگزار شود.

وی اضافه کرد: حضور سازمان های مردم نهاد و اقشار مختلف مردم، اجرای مراسم در محل پروژه های آبخیزداری که از محل اعتبارات صندوق توسعه ملی اجرائی شده است و استفاده از ظرفیت های رسانه نیز در این هفته مورد تأکید قرار دارد.

بر اساس این گزارش، هفته منابع طبیعی و آبخیزداری (۲۱-۱۵ اسفندماه) با شعار منابع طبیعی، بزرگترین سرمایه ملی برگزار می شود