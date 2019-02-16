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۲۷ بهمن ۱۳۹۷، ۱۰:۴۷

سرپرست اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان تهران خبر داد؛

انجام هماهنگی های لازم با دستگاه قضایی برای حفاظت از منابع طبیعی

انجام هماهنگی های لازم با دستگاه قضایی برای حفاظت از منابع طبیعی

تهران سرپرست اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان تهران از انجام هماهنگی های لازم با دستگاه قضایی برای حفاظت از منابع طبیعی خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، احمد طاهری صبح شنبه در دومین جلسه ستاد برگزاری هفته منابع طبیعی و آبخیزداری این اداره کل گفت: با برنامه ریزی به عمل آمده امسال هفته بزرگداشت منابع طبیعی و آبخیزداری با محوریت حضور مردم و توجه به کیفیت در برنامه ها برگزار خواهد شد.

سرپرست اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان تهران با تأکید بر هرچه با شکوهتر برگزار شدن این هفته افزود: این هفته فرصت مناسبی است تا از تریبون های مردمی همچون تریبون های نماز جمعه آحاد جامعه با منابع طبیعی و اهمیت حفظ و حمایت از این سرمایه های ملی بیشتر آشنا شوند.

وی حفاظت از عرصه های منابع طبیعی را یکی از راهبردی های اساسی مجموعه منابع طبیعی دانست و اظهار داشت: حفاظت و حراست از اراضی منابع طبیعی از اولویت های مهم کاری ما محسوب می شود و تمامی فعالیت ها فقط در چارچوب موازین قانونی قابل انجام است که بر همین اساس و به منظور بازآموزی قوانین و مقررات جاری حاکم بر منابع طبیعی و رفع چالش های پیش رو گردهمائی مسئولان قضائی در هفته منابع امسال در دستور کار قرار دارد.

طاهری گفت: برای ارتقاء کیفیت برنامه های هفته منابع طبیعی  تصمیم گرفته شد تا هر یک از شهرستان ها بر روی برنامه های شاخص تمرکز یافته و با هماهنگی های به عمل آمده جلسه شورای برنامه ریزی شهرستان با محوریت منابع طبیعی و ارائه گزارش عملکرد یکساله برگزار شود.

وی اضافه کرد: حضور سازمان های مردم نهاد و اقشار مختلف مردم، اجرای مراسم در محل پروژه های آبخیزداری که از محل اعتبارات صندوق توسعه ملی اجرائی شده است و استفاده از ظرفیت های رسانه نیز در این هفته مورد تأکید قرار دارد.

بر اساس این گزارش، هفته منابع طبیعی و آبخیزداری (۲۱-۱۵ اسفندماه) با شعار منابع طبیعی، بزرگترین سرمایه ملی برگزار می شود

کد مطلب 4543281

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