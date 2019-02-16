تاثیر «برگزیت» روی لیگ فوتبال انگلیس چیست؟

به گزارش خبرگزاری مهر، بارها شنیده‌ایم که قرار است فوتبال از سیاست جدا باشد. اما در برخی موارد این موضوع شدنی نیست؛ مثل خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا که مطمئنا تاثیراتی روی لیگ برتر فوتبال انگلیس هم خواهد داشت.

شاید هنوز مشخص نباشد که خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا چطور قرار است بر زندگی روزانه مردم تاثیر بگذارد، اما کارشناسان فوتبالی تحلیل‌هایی درباره این که تاثیرش بر ورزش چه خواهد بود انجام داده‌اند.

روزنامه گاردین اخیرا آنالیزی از این اتفاق منتشر کرده و مدعی شده نه‌تنها این موضوع روی لیگ فوتبال انگلیس، بلکه در طولانی‌مدت روی بیشتر لیگ‌های معتبر فوتبال اروپا هم تاثیرگذار خواهد بود.

لیگ انگلیس معمولا جوانان با استعدادی دارد و همواره یکی از تاکیدها بر این بوده که در این لیگ بازیکنان خارجی کمتر حضور داشته باشند.

در سال ۱۹۹۲ حدود ۷۰ درصد از بازیکنان شاغل در لیگ انگلیس اهل همین کشور بودند و این در حالی است که در سال ۲۰۱۹ این رقم به ۳۳ درصد افت کرده است. قانونی وجود دارد که می‌گویند بازیکنان خارجی اگر قبل از ۲۱ سالگی برای ۳ سال پیاپی در یک باشگاه انگلیسی حضور داشته یا در آن تمرین کرده باشند، خارجی محسوب نمی‌شوند.

با این حال خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا مطمئنا ورود بازیکنان خارجی به این لیگ را سخت‌تر خواهد کرد. همچنین این اتفاق باعث تغییرات زیادی در درآمدهای باشگاه‌ها هم خواهد داشت. برای مثال اگر سون هیونگ مین در تاتنهام نباشد مطمئنا علاقه مردم کره جنوبی به تماشای بازی‌های این تیم کاهش پیدا خواهد کرد.

البته هنوز قانون دقیقی برای نحوه رفتار با بازیکنان خارجی بعد از خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا وضع نشده است، اما انتظار می‌رود حضور این بازیکنان در لیگ محدودتر شده و شاید حتی باشگاه‌ها مجبور به فروش بسیاری از آن‌ها باشند.