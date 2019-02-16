همایش «مدرسه تربیتی امام موسی صدر» در دارالفنون

به گزارش خبرگزاری مهر، موسسه فرهنگی تحقیقاتی امام موسی صدر با همکاری سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی، شورای عالی آموزش و پرورش، ستاد همکاریهای آموزش و پرورش و حوزه به مناسبت سالروز حضور امام موسی صدر در کلیسای کبوشیین بیروت و ایراد خطبه آغاز روزه مسیحیان همایش مدرسه تربیتی امام موسی صدر و دلالتهای آن در زمان حاضر را در روز سه شنبه ۳۰ بهمن از ساعت ۸ صبح تا ۱۷ در مدرسه دارالفنون برگزار میکند.
این همایش با حضور و سخنرانی دکتر سید محمد بطحایی، وزیر آموزش و پرورش؛ آیت الله سید مصطفی محقق داماد، عضو پیوسته و رئیس گروه مطالعات اسلامی فرهنگستان علوم ایران؛ حجت الاسلام والمسلمین علی ذوعلم، رییس سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی و دکتر مهدی نوید ادهم، دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش برگزار می شود.
برنامه های این همایش یک روزه در دو میزگرد جداگانه و به شرح زیر تدوین شده است:
|موضوع
|سخنرانان
|lمیزگرد اول
|دینشناسی و انسانشناسی امام صدر و آثار تربیتی آن
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۱.خسرو باقری
۲.غلامرضا ذکیانی
۳.علیرضا صادق زاده
۴.محسن اسماعیلی
|میزگرد دوم
|دریافتهای تربیتی امام موسی صدر از قرآن
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۱.مسعود آذربایجانی
۲.محمود امانی
۳.معصومه عبدلی
۴. علیرضا هزار
مدرسه دارالفنون واقع در میدان امام خمینی(ره)، خیابان ناصر خسرو واقع است و حضور برای همه علاقهمندان در این همایش آزاد است.
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