همایش «مدرسه تربیتی امام موسی صدر» در دارالفنون

به گزارش خبرگزاری مهر، موسسه فرهنگی تحقیقاتی امام موسی صدر با همکاری سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی، شورای عالی آموزش و پرورش، ستاد همکاری‌های آموزش و پرورش و حوزه به مناسبت سالروز حضور امام موسی صدر در کلیسای کبوشیین بیروت و ایراد خطبه آغاز روزه مسیحیان همایش مدرسه تربیتی امام موسی صدر و دلالت‌های آن در زمان حاضر را در روز سه شنبه ۳۰ بهمن از ساعت ۸ صبح تا ۱۷ در مدرسه دارالفنون برگزار می‌کند.

این همایش با حضور و سخنرانی دکتر سید محمد بطحایی، وزیر آموزش و پرورش؛ آیت الله سید مصطفی محقق داماد، عضو پیوسته و رئیس گروه مطالعات اسلامی فرهنگستان علوم ایران؛ حجت الاسلام والمسلمین علی ذوعلم، رییس سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی و دکتر مهدی نوید ادهم، دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش برگزار می‌ شود.

برنامه های این همایش یک روزه در دو میزگرد جداگانه و به شرح زیر تدوین شده است:

موضوع سخنرانان lمیزگرد اول دین‌شناسی و انسان‌شناسی امام صدر و آثار تربیتی آن ۱.خسرو باقری ۲.غلامرضا ذکیانی ۳.علیرضا صادق زاده ۴.محسن اسماعیلی میزگرد دوم دریافت‌های تربیتی امام موسی صدر از قرآن ۱.مسعود آذربایجانی ۲.محمود امانی ۳.معصومه عبدلی ۴. علیرضا هزار

مدرسه دارالفنون واقع در میدان امام خمینی(ره)، خیابان ناصر خسرو واقع است و حضور برای همه علاقه‌مندان در این همایش آزاد است.