بورسیه دانشجویان فعال در عرصه پژوهشهای قرآنی

تفاهم نامه دانشگاه آزاد و موزه ملی قرآن کریم به منظور استفاده بهینه از ظرفیت های موجود در جهت توسعه و تعمیق فعالیتهای قرآنی دانشجویان و دانشگاهیان بین معاون فرهنگی دانشگاه آزاد و رئیس موزه ملی قرآن کریم منعقد شد.

دکتر محمد مهدی مظاهری - معاون فرهنگی دانشگاه آزاد، برگزاری نمایشگاه های قرآنی مشترک در سطح داخل و خارج کشور، برگزاری کنگره ها و همایش های علمی با حضور اندیشمندان داخلی و خارجی، مشارکت در راه اندازی موزه پیامبر اسلام (ص)، مشارکت در برگزاری جشنواره های هنری قرآنی را از اهداف انعقاد این تفاهم نامه دانست.

وی افزود : همچنین اعطای تسهیلاتی همچون بورسیه به دانشجویان در زمینه نسخه شناسی هنر قرآن، برگزاری شبهای نیایش و انس با قرآن، انتشار نشریات مشترک قرآنی، انجام تحقیقات و پژوهش های قرآنی و انتشار آن به صورت مشترک از دیگر اهداف این قرارداد است.

تاکنون چندین نشست در خصوص امضای این تفاهم نامه بین دکتر مظاهری و مسجد جامعی برگزار و در خصوص اجرایی شدن موارد توافق شده بحث و تبادل نظر شده بود.