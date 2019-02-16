احداث دو مجتمع تفریحی گردشگری در باغ جهان و حصار کرج

محمدحسین خلیلی اردکانی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به احداث دو مجتمع تفریحی گردشگری در کرج، گفت: این دو مجتمع به همت بخش خصوصی و در باغ جهان و محله حصار کرج احداث خواهند شد.

وی با تأکید بر اهمیت توسعه زیرساخت‌های گردشگری در کلان‌شهر کرج، گفت: محله حصار در نزدیکی جاده چالوس و منطقه بیلقان واقع‌شده است، این ظرفیت خوبی است که باید مورد توجه قرار گیرد.

عضو شورای شهر کرج محله حصار دارای جاذبه‌های گردشگری است که باید به آن توجه شود، گفت: احداث مجتمع‌های گردشگری در چنین محلاتی باعث رونق گردشگری و ایجاد اشتغال می‌شود.

خلیلی اردکانی با اشاره به اهمیت ارائه خدمات به شهروندان و مسافران جاده چالوس، گفت: کرج از جمله شهرهایی است که با داشتن ظرفیت‌های طبیعی، تاریخی و فرهنگی، همواره مورد توجه بوده است.

وی در بخش دیگری به برگزاری جشنواره بادبادک‌ها در کرج اشاره کرد و گفت: برگزاری این قبیل جشنواره‌ها به ایجاد نشاط اجتماعی کمک فراوانی می‌کند.

عضو شورای شهر کرج تاکید کرد: مسئولان فرهنگی با تخصیص اعتبار برای برگزاری جشنواره‌هایی مانند جشنواره بادبادک‌ها می‌توانند بستر شادی مردم را فراهم کنند.

خلیلی اردکانی اضافه کرد: بوستان ها و پارک های شهر باید محل برگزاری برنامه‌های فرهنگی و شاد شود این مهم برافزایش نشاط اجتماعی تأثیرگذار است.