  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۲۷ بهمن ۱۳۹۷، ۱۱:۲۴

مدیر نظارت بر مواد غذایی دانشگاه علوم پزشکی مشهد خبرداد؛

آغاز طرح نظارت نوروزی بر محصولات غذایی از اواخر بهمن

آغاز طرح نظارت نوروزی بر محصولات غذایی از اواخر بهمن

مشهد- مدیر نظارت بر مواد غذایی دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت: طرح نظارت نوروزی بر تولیدکنندگان مواد غذایی از اواخر بهمن تا پس از تعطیلات سال جدید اجرایی می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، علی اصغر اسماعیل زاده صبح شنبه در جمع خبرنگاران در دانشگاه علوم پزشکی مشهد اظهار کرد: طبق برنامه ریزی انجام شده همزمان با نزدیک شدن به ایام سال جدید طرح ویژه نظارت بر تولیدکنندگان و عرضه کنندگان مواد غذایی، آرایشی و بهداشتی با عنوان«بسیج سلامت نوروزی» اجرایی می شود. 

وی افزود: در این طرح بازدید های مشترکی با حضور  کارشناسان نظارت بر موادغذایی، علوم پزشکی وکارشناسان بهداشت محیط از انبارهای نگهداری مواد غذایی، آشامیدنی انجام شده و در صورت وقوع تخلف طبق قانون با متخلفان برخورد خواهد شد. 

مدیر نظارت بر مواد غذایی دانشگاه علوم پزشکی مشهد بیان کرد: همچنین در این طرح کارشناسان نظارت بر مواد غذایی،آشامیدنی،آرایشی و بهداشتی معاونت غذا و دارو بر فعالیت واحدهای تولیدی مواد غذایی،آشامیدنی،آرایشی و بهداشتی نظارت بیشتری خواهند داشت.

اسماعیل زاده گفت: تیم های بازرسی در سه شیفت کاری در بازه های زمانی تعیین شده از مراکز تولید و توزیع موادغذایی بازدید فنی و بهداشتی خواهند داشت. 

وی اظهار کرد: این طرح از اواخر بهمن ماه سال جاری آغاز شده و بازرسی ها به صورت مستمر تا پایان تعطیلات نوروزی ادامه خواهد داشت.

کد مطلب 4543292

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها