آغاز طرح نظارت نوروزی بر محصولات غذایی از اواخر بهمن

به گزارش خبرنگار مهر، علی اصغر اسماعیل زاده صبح شنبه در جمع خبرنگاران در دانشگاه علوم پزشکی مشهد اظهار کرد: طبق برنامه ریزی انجام شده همزمان با نزدیک شدن به ایام سال جدید طرح ویژه نظارت بر تولیدکنندگان و عرضه کنندگان مواد غذایی، آرایشی و بهداشتی با عنوان«بسیج سلامت نوروزی» اجرایی می شود.

وی افزود: در این طرح بازدید های مشترکی با حضور کارشناسان نظارت بر موادغذایی، علوم پزشکی وکارشناسان بهداشت محیط از انبارهای نگهداری مواد غذایی، آشامیدنی انجام شده و در صورت وقوع تخلف طبق قانون با متخلفان برخورد خواهد شد.

مدیر نظارت بر مواد غذایی دانشگاه علوم پزشکی مشهد بیان کرد: همچنین در این طرح کارشناسان نظارت بر مواد غذایی،آشامیدنی،آرایشی و بهداشتی معاونت غذا و دارو بر فعالیت واحدهای تولیدی مواد غذایی،آشامیدنی،آرایشی و بهداشتی نظارت بیشتری خواهند داشت.

اسماعیل زاده گفت: تیم های بازرسی در سه شیفت کاری در بازه های زمانی تعیین شده از مراکز تولید و توزیع موادغذایی بازدید فنی و بهداشتی خواهند داشت.

وی اظهار کرد: این طرح از اواخر بهمن ماه سال جاری آغاز شده و بازرسی ها به صورت مستمر تا پایان تعطیلات نوروزی ادامه خواهد داشت.