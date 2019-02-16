به گزارش خبرگزاری مهر، دبیر این جایزه با بیان این مطلب گفت: فراخوان جایزه مهر ماه امسال اعلام شد و با اینکه مدت دریافت آثار کمتر از دو ماه بود 1547 اثر به دبیرخانه جایزه جمالزاده رسید. این اتفاق ما را شگفت زده کرد و یک رکورد تازه در جشنواره های ادبی کشور محسوب میشد. داوری این آثار با همت نویسندگان و مدرسان داستان نویسی برجسته اصفهان و ایران در دو مرحله انجام شد و امروز زمان به ثمر نشستن تلاش هاست.

رضا روحانی ادامه داد: 29 بهمن ماه در حضور جمعی از اهالی و اصحاب فرهنگ و ادبیات اصفهان و ایران گرد هم خواهیم آمد تا دفتر نخست را به انتها ببریم و گشایش دومین دفتر را زمزمه کنیم.

او اضافه کرد: حسن میرعابدینی منتقد ادبی و پژوهشگر ادبیات داستانی معاصر ایران سخنران ویژه این مراسم خواهد بود و علیرضا معینی مجری صاحب سبک کشورمان به عنوان مجری پشت تریبون خواهد رفت. قدرت الله نوروزی شهردار اصفهان نیز در این مراسم حضور داشته و به ایراد سخن می پردازد و معرفی برگزیدگان و نفرات برتر این جایزه در حضور چهره های برجسته و سرشناس ادبیات و هنر مانند کیومرث پوراحمد، ناهید طباطبایی، نفیسه مرشد زاده، سروش صحت، سارا سالار، آرش صادق بیگی، مریم حسینیان، مهدی ربی، سینا دادخواه و اهالی ادبیات و فرهنگ اصفهان انجام خواهد شد.

یادآوری می‌شود پوستر دوره دوم جایزه جمالزاده که قراراست آذر ماه 98 برگزار شود دراین مراسم رونمایی می شود.