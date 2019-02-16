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۲۷ بهمن ۱۳۹۷، ۱۱:۰۶

اختتامیه نخستین جایزه جمالزاده برگزار می‌شود

اختتامیه نخستین جایزه جمالزاده برگزار می‌شود

آیین پایانی نخستین جایزه جمالزاده ۲۹ بهمن ماه در تالار هنر اصفهان در اصفهان برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، دبیر این جایزه با بیان این مطلب گفت: فراخوان جایزه مهر ماه امسال اعلام شد و با اینکه مدت دریافت آثار کمتر از دو ماه  بود 1547 اثر به دبیرخانه جایزه جمالزاده رسید. این اتفاق ما را شگفت زده کرد و یک رکورد تازه در جشنواره های ادبی کشور محسوب میشد. داوری این آثار با همت نویسندگان و مدرسان داستان نویسی برجسته اصفهان و ایران در دو مرحله انجام شد و امروز زمان به ثمر نشستن تلاش هاست.

رضا روحانی ادامه داد: 29 بهمن ماه در حضور جمعی از اهالی و اصحاب فرهنگ و ادبیات اصفهان و ایران گرد هم خواهیم آمد تا دفتر نخست را به انتها ببریم و گشایش دومین دفتر را زمزمه کنیم.

او اضافه کرد: حسن میرعابدینی منتقد ادبی و پژوهشگر ادبیات داستانی معاصر ایران سخنران ویژه این مراسم خواهد بود و علیرضا معینی مجری صاحب سبک کشورمان به عنوان مجری پشت تریبون خواهد رفت. قدرت الله نوروزی شهردار اصفهان نیز در این مراسم حضور داشته و به ایراد سخن می پردازد و معرفی برگزیدگان و نفرات برتر این جایزه در حضور چهره های برجسته و سرشناس ادبیات و هنر مانند کیومرث پوراحمد، ناهید طباطبایی، نفیسه مرشد زاده، سروش صحت، سارا سالار، آرش صادق بیگی، مریم حسینیان، مهدی ربی، سینا دادخواه  و اهالی ادبیات و فرهنگ اصفهان انجام خواهد شد.

یادآوری می‌شود  پوستر دوره دوم جایزه جمالزاده که قراراست آذر ماه 98 برگزار شود دراین مراسم رونمایی می شود.

کد مطلب 4543294
حمید نورشمسی

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