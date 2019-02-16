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۲۷ بهمن ۱۳۹۷، ۱۰:۵۹

طرح یک ساعت با محیط بان در زرقان اجرا شد

طرح یک ساعت با محیط بان در زرقان اجرا شد

شیراز- در راستای اجرای طرح یک ساعت با محیط بان، معاون پارک ملی بمو در یک مدرسه ابتدایی زرقان حضور یافت.

به گزارش خبرنگار مهر، در  راستای اجرای طرح  یک ساعت با محیط بان،  رسول کرمی محیط بان و معاون پارک ملی بمو، یک روز را در مدرسه ابتدایی شهریار واقع در زرقان در بین دانش آموزان حضور یافت و با توجه به مجاورت این منطقه با پارک ملی بمو، ضمن معرفی این پارک ملی ارزشمند و حیات وحش منطقه، شیوه های همکاری کودکان با محیط زیست را برشمرد.

وی همچنین در خصوص حفاظت از خاک از طریق ایجاد و حفظ پوشش گیاهی و اهمیت پوشش گیاهی برای ورود آب باران به سفره های زیرزمینی توضیحاتی را ارئه کرد.

محیط بان کرمی حفاظت از حیات وحش، حفاظت از آب و خاک وهوا را بخشی از وظایف محیط بانان برشمرد.

کرمی در پایان تجهیزات محیط بانی از جمله بی سیم و دوربین چشمی را برای دانش آموزان تشریح کرد.

کد مطلب 4543298

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