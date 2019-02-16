طرح یک ساعت با محیط بان در زرقان اجرا شد

به گزارش خبرنگار مهر، در راستای اجرای طرح یک ساعت با محیط بان، رسول کرمی محیط بان و معاون پارک ملی بمو، یک روز را در مدرسه ابتدایی شهریار واقع در زرقان در بین دانش آموزان حضور یافت و با توجه به مجاورت این منطقه با پارک ملی بمو، ضمن معرفی این پارک ملی ارزشمند و حیات وحش منطقه، شیوه های همکاری کودکان با محیط زیست را برشمرد.

وی همچنین در خصوص حفاظت از خاک از طریق ایجاد و حفظ پوشش گیاهی و اهمیت پوشش گیاهی برای ورود آب باران به سفره های زیرزمینی توضیحاتی را ارئه کرد.

محیط بان کرمی حفاظت از حیات وحش، حفاظت از آب و خاک وهوا را بخشی از وظایف محیط بانان برشمرد.

کرمی در پایان تجهیزات محیط بانی از جمله بی سیم و دوربین چشمی را برای دانش آموزان تشریح کرد.