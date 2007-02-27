مافیای پشت پرده همیشه موافق برگزاری کنکور است

شهریار مشیری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود : بسیاری از رؤسای دانشگاهها با حذف کنکور موافق هستند و آرزوی خود را محقق شدن این امر عنوان می کنند اما چندی پیش به ناچار و با فشار سازمان سنجش و وزارت علوم زیر نامه ای را مبنی بر مخالفت خود با حذف کنکور و طرح ساماندهی پذیرش دانشجو امضا کردند.

عضو کمیسیون آموزش اظهار داشت : برخی از آموزشگاههای کنکور در خرید و فروش سئوالات همکاری دارند و سئوالات آزمونهای این آموزشگاهها 50 تا 60 درصد مشابه سئوالات کنکور است.

مشیری ادامه داد : در بسیاری از موارد سئوالات کنکورهای مختلفی همچون سراسری، کارشناسی ارشد و آزمون دستیاری تا مبلغ 400 میلیون تومان خریداری می شود.

وی با تأکید بر این که وجود کنکور برای کشور نامیمون است، اضافه کرد : مافیای پشت پرده ای حتی در شرایط برابری ظرفیت دانشگاهها با داوطبین نیز می خواهد در ایران کنکور برگزار شود.

نماینده بندرعباس در مجلس شورای اسلامی گفت : کمیسیون آموزش و تحقیقات بر حذف کنکور و جایگزینی سوابق دبیرستان اصرار دارد، زیرا آموزش و پرورش تا کنون در برگزاری امتحانات سراسری موفق بوده و این امتحانات را با سلامت کامل برگزار کرده است.

وی در پاسخ به این سئوال که آیا مجلس امنیت برگزاری امتحانات سراسری ملاک ورود به دانشگاه را تضمین می کند گفت : آموزش و پرورش در سراسر کشور شعبه دارد و تا کنون در خصوص نا امن بودن آن سخنی به میان نیامده است، از این رو کمیسیون آموزش به برگزاری سالم امتحانات سراسری توسط آموزش و پرورش بیش از برگزاری کنکور های سراسری اعتقاد دارد.

مشیری با بیان این که در آموزش عالی کشور باید تحول ایجاد شود، اضافه کرد : دانشگاههای ایران اکنون جزء 2 هزار دانشگاه برتر دنیا نیستند . برای رسیدن به این جایگاه آموزش عالی باید متحول شود.