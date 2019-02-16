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۲۷ بهمن ۱۳۹۷، ۱۱:۱۳

در دانشگاه پیام نور آذربایجان شرقی انجام شد؛

رونمایی از کتاب«آنچه یادم مانده است» با حضور سردار نقدی در تبریز

رونمایی از کتاب«آنچه یادم مانده است» با حضور سردار نقدی در تبریز

تبریز- کتاب«آنچه یادم مانده است» با حضور سردار نقدی در تبریز رونمایی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، صبح امروز شنبه مراسم رونمایی از کتاب «آنچه یادم مانده است» با حضور سردار نقدی معاون فرهنگی و اجتماعی سپاه پاسداران  و رئیس دانشگاه پیام نور استان در تبریز برگزار شد.

رئیس دانشگاه پیام نور آذربایجان شرقی در این آیین گفت: رونمایی از جلد این کتاب در کنگره شهدای دانشجو  در سال قبل برگزار شد.

بخشعلی معصومی ادامه داد: این مراسم در ابتدا در سطح استانی برگزار می شود، افزود: مراسم اصلی رونمایی در روز ۷ اسفند  در دانشگاه پیام نور تبریز برگزار خواهد شد.

گفتنی است امروز مراسم یادواره شهدای قیام مردمی ۲۹ بهمن تبریز در بازارمظفریه تبریز نیز با حضور سردار محمدرضا نقدی برگزار می شود.

کد مطلب 4543303

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