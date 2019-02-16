  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۲۷ بهمن ۱۳۹۷، ۱۱:۱۳

تأخیر غیر منتظره سفر بن سلمان به پاکستان

تأخیر غیر منتظره سفر بن سلمان به پاکستان

وزارت خارجه پاکستان به صورت غیر منتظره از به تأخیر افتادن سفر ولیعهد عربستان به اسلام آباد خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، وزارت خارجه پاکستان در بیانیه ای غیر منتظره اعلام کرد که محمد بن سلمان ولیعهد عربستان فردا (یکشنبه) وارد اسلام آباد می شود.

در این بیانیه به دلایل به تأخیر افتادن سفر بن سلمان به اسلام آباد اشاره ای نشده است. قرار بود بن سلمان امروز به پاکستان سفر کند.

اطلاعات منتشر شده بیانگر آن است که به تأخیر افتادن این سفر در راستای تلاش مقامات پاکستان برای مقابله با مخالفتهای مردمی علیه این سفر صورت می گیرد. گفته می شود قرار است تظاهرات مردمی علیه سفر بن سلمان به پاکستان برگزار شود.

بن سلمان پیشتر نیز در جریان سفر به دیگر کشورهای عربی شاهد برگزاری تظاهرات مشابه بوده است.

کد مطلب 4543304

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • محسن ۱۲:۰۵ - ۱۳۹۷/۱۱/۲۷
      0 0
      پاسخ
      توهین زیاد و لعنت زیاد به این مردک کافر ولیعهد عربستان

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها