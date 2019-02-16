تأخیر غیر منتظره سفر بن سلمان به پاکستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، وزارت خارجه پاکستان در بیانیه ای غیر منتظره اعلام کرد که محمد بن سلمان ولیعهد عربستان فردا (یکشنبه) وارد اسلام آباد می شود.

در این بیانیه به دلایل به تأخیر افتادن سفر بن سلمان به اسلام آباد اشاره ای نشده است. قرار بود بن سلمان امروز به پاکستان سفر کند.

اطلاعات منتشر شده بیانگر آن است که به تأخیر افتادن این سفر در راستای تلاش مقامات پاکستان برای مقابله با مخالفتهای مردمی علیه این سفر صورت می گیرد. گفته می شود قرار است تظاهرات مردمی علیه سفر بن سلمان به پاکستان برگزار شود.

بن سلمان پیشتر نیز در جریان سفر به دیگر کشورهای عربی شاهد برگزاری تظاهرات مشابه بوده است.