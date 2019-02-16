​شهادت یکی از مجروحان حادثه تروریستی نیکشهر

به گزارش خبرگزاری مهر، شهید «خدارحم حیدری» که در حادثه تروریستی شهرستان نیکشهر مجروح شده بود به فیض شهادت نائل آمد.



گفتنی است، این حادثه شنبه ۱۳ بهمن ماه سال جاری در ناحیه بسیج نیکشهر توسط گروهک تروریستی جیش الظلم رخ داد که طی آن یک نفر شهید و ۵ نفر مصدوم شدند.



بنابر این گزارش، پس از شهید «مرتضی علی احمدی» که اولین شهید این حادثه بود، «خدارحم حیدری» پس از گذشت ۱۵ روز بر اثر شدت جراحات صبح امروز به فیض شهادت نائل آمد و آمار شهدای این حادثه به دونفر افزایش یافت.