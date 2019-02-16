تامین مالی واحدهای صنعتی باعث رونق اشتغال و تولید می شود

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالناصر همتی صبح شنبه در حاشیه بازدید از یکی از طرح های صنعتی بزرگ استان کردستان، اظهارداشت: سیستم بانکی کشور می تواند طرح های بزرگ صنعتی را در استان هایی همچون کردستان تامین مالی کند و با این کار زمینه ایجاد اشتغال و تولید بیشتر را فراهم کند.

وی افزود: این کارخانه صنعتی مهمترین طرح صنعتی این استان است که با تامین مالی و فاینانس سیستم بانکی کشور راه اندازی شده و به همین خاطر بازدید از این واحد در برنامه های سفر به کردستان قرار داده شد.

رئیس کل بانک مرکزی ایران یادآور شد: بانک مرکزی درصدد است سیستم بانکی فعالیت بیشتری در این استان داشته و بتواند به تامین مالی پروژه ها کمک کنند و برای اشتغال و راه اندازی طرح ها فعال تر شوند.

گفتنی است رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برای بازدید از یک طرح بزرگ صنعتی و شرکت در چند جلسه از جمله شورای گفت و گوی بخش خصوصی با دولت به استان کردستان سفر کرده است.

شرکت در نشست ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، گفتگوی دولت و بخش خصوصی و جلسه کمیسیون هماهنگی بانک‌ها از جمله مهمترین برنامه‌های رئیس بانک مرکزی و هیات همراه در سفر یک روزه رئیس کل بانک مرکزی و هیات همراه به کردستان است.

همچنین شرکت در کارگروه طرح های پیشران با حضور سرمایه گذاران و مدیران دستگاه های اجرایی مرتبط، جلسه با شهرداران شهرهای سنندج، سقز، بیجار، قروه، مریوان، بانه و کامیاران از دیگر برنامه های سفر یک روزه رئیس کل بانک مرکزی به استان کردستان است.