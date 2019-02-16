تفاهم نامه دادگستری قزوین وشورای سیاستگذاری ائمه جمعه امضا شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام نورالله قدرتی در حاشیه جلسه انعقاد تفاهم نامه همکاری بین دادگستری کل استان قزوین و دفتر نمایندگی شورای سیاستگذاری ائمه جمعه استان قزوین اظهار کرد: معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری قزوین در راستای ترویج فرهنگ صلح وسازش، تعمیق فرهنگ پیشگیری و کاهش جرائم و آسیب های اجتماعی با شورای سیاستگذاری ائمه جمعه استان تفاهم نامه امضاء کرد.

قدرتی تصریح کرد: جرائم و آسیب های اجتماعی به عنوان اموری که نظم عمومی جامعه را برهم می زنند دارای اهمیت است و پیشگیری بهترین و کم هزینه ترین راه برای مقابله با این مخاطرات اجتماعی است که باید به عنوان یک فرهنگ در جامعه نهادینه شود.

رئیس کل دادگستری استان قزوین افزود: امروز در جامعه شاهد افزایش آسیب های اجتماعی به روش های گوناگون بخصوص در بین نسل جوان هستیم و پیشگیری از وقوع جرائم و آسیب های اجتماعی به تنهایی توسط دستگاه قضایی علیرغم همه تلاش ها، محقق نخواهد شد و ما بر این باوریم اگر بخواهیم آسیب ها، معضلات و مخاطرات اجتماعی کاهش یابد همه مردم و دستگاه ها بخصوص نهادهای متولی امر فرهنگ باید به میدان بیایند و گام های موثری در این جهت برداشته شود.

مقام ارشد قضایی استان یادآورشد: جامعه روحانیت بخصوص ائمه جمعه به پشتوانه اعتماد مردمی نقش بی بدیلی در هدایت و آگاه سازی جامعه از جرائم و آسیب های اجتماعی دارند و از این ظرفیت باید به خوبی بهرمند شد.

وی با بیان این که تعمیق باورها و ارزش های دینی بهترین راه مقابله و پیشگیری از وقوع جرائم و آسیب های اجتماعی است، تصریح کرد: باید از ظرفیت تریبون نمازهای جمعه و جماعات، مساجد، حسینیه‌ها و روحانیون برای رفع مشکلات جامعه بویژه کاهش جرائم و آسیب‌های اجتماعی بهره گرفت و لازم است در این خصوص با ترویج اقدامات فرهنگی با نگاه دینی و آموزه های اسلامی در خانواده ها بتوان از پدیده های شوم اجتماعی جلوگیری کرد.

رئیس کل دادگستری قزوین در ادامه اظهارداشت: محور عمده همکاری دو مجموعه در راستای ترویج فرهنگ صلح وسازش، تعمیق فرهنگ پیشگیری در زمینه های آموزشی، ترویجی، فرهنگی، اجتماعی، مطالعات علمی، پژوهشی و راهبردی است.

حجت الاسلام قدرتی بیان کرد:بهره گیری بهینه از امکانات و ظرفیت های موجود در راستای ترویج و تعمیق فرهنگ صلح و سازش و پیشگیری، برگزاری نشست ها و کارگاه های علمی و آموزشی، اشتراک گذاشتن تجارب علمی یکدیگر، انجام پژوهش‌ های مشترک، ارایه مشاوره حقوقی به گروه های هدف، ترویج و نهادینه کردن فرهنگ کار گروهی، کاهش جرایم و آسیب های اجتماعی، ارتقاء سطح کیفی فعالیت ها، اطلاع رسانی، تبادل نظر در حوزه فعالیت های فرهنگی، اجتماعی و پیشگیرانه، تحقق حق و عدالت در جامعه براساس آموزه های دینی و معارف اهل بیت(ع) از اهداف این تفاهم نامه است.

حجت الاسلام روح الله فاطمی مسئول دفتر شورای سیاستگذاری ائمه جمعه استان قزوین نیز اظهار داشت: نهاد نماز جمعه با توجه به همت و مدد ائمه جمعه یکی از نهادهای موثر و تاثیرگذار در زمینه جریان سازی فرهنگی است و باید از این ظرفیت ها در زمینه های مختلف بکارگیری کرد.

وی با اشاره به انعقاد تفاهم نامه همکاری بین دادگستری کل استان قزوین و دفتر شورای سیاستگذاری ائمه جمعه استان قزوین، افزود: خوشبختانه رئیس کل دادگستری استان قزوین سابقه درخشانی را در زمینه تعامل دستگاه قضایی با ائمه جمعه و شورای سیاستگذاری ائمه جمعه در استان خراسان شمالی داشته اند که این تجربه درخشان در قالب تفاهم نامه ای به امضا خواهد رسید و از این پس شاهد همکاری بیش از پیش این دو نهاد خواهیم بود.

مسئول دفتر شورای سیاستگذاری ائمه جمعه استان قزوین عنوان کرد: از مدت ها قبل متن تفاهم نامه در اختیار ائمه جمعه قرار گرفته و بررسی ها و کارشناسی های لازم صورت گرفته تا بدین وسیله شاهد هماهنگی بیشتر ائمه جمعه و دادگستری استان قزوین در زمینه کاهش آسیب های اجتماعی و غیره باشیم.

فاطمی نسب با اشاره به اینکه تا به امروز هم تعامل این دو نهاد با هم مطلوب ارزیابی می شود، خاطرنشان کرد: امیدواریم با اجرای این تفاهم نامه شاهد افزایش صلح و سازش اجتماعی در سطح استان قزوین باشیم.

وی گفت: با اجرا و انعقاد چنین تفاهم نامه هایی بین شورای سیاستگذاری ائمه جمعه استان قزوین و دستگاه های دیگر می توان شاهد تبیین و پیاده سازی سبک زندگی اسلامی در جامعه اسلامی باشیم که امیدواریم این مهم به زودی محقق شود.

مسئول دفتر شورای سیاستگذاری ائمه جمعه استان قزوین با اشاره به اینکه با تمام قوا در راستای تحقق بندهای تفاهم نامه فعالیت خواهیم کرد، افزود: امیدواریم با اجرای هرچه بهتر این تفاهم نامه شاهد تعامل و همکاری هر چه بیشتر دستگاه قضایی و شورای سیاستگذاری ائمه جمعه استان قزوین باشیم.

در پایان تفاهم نامه همکاری توسط حجت الاسلام حیدری معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری قزوین و حجت الاسلام فاطمی نسب مدیر دفتر نمایندگی شورای سیاستگذاری ائمه جمعه استان قزوین امضاء شد.