رقابت های فردی جای خود را به رقابت های گروهی بدهد

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم افتتاحیه پروژه ملی بازی و یادگیری ظهر امروز در مدرسه بهشت در منطقه ۱۱ تهران با حضور وزیر آموزش و پرورش برگزار شد.

سید محمد بطحایی در این مراسم گفت: ما متاسفانه یاد گرفتیم در آغاز یک پروژه خصوصا در بافت سنتی آموزش و پرورش که بسیار قوی است، خوب کار را آغاز می کنیم اما در ادامه آن را رها می کنیم.

وی ادامه داد: ما با احتیاط و با توجه به مقدوراتمان این طرح را آغاز کردیم اما گزارش هایی داریم که مدارسی که در لیست نبودند نیز به این روش جدید یادگیری پیوستند.

وی ادامه داد: در مدارس ابتدایی اساس شخصیت بچه ها شکل می گیرد و اینجاست که بچه ها یاد می گیرند چگونه دروغ بگویند یا دست دوستشان را در یادگیری و موارد دیگر بگیرند.

وزیر آموزش و پرورش بیان کرد: بچه ها زمانی تشویق می شوند که در یادگیری دوستشان کمک کنند و اگر تشویقی هست و یا تبیهی برای همه باشد و رقابت های فردی جای خود را به بازی های گروهی بدهد. اینها جایشان در مدارس ما خالی است.

وی ادامه داد: من هم می دانم وجود مدارس دو شیفته و کلاس های ۴۰ نفره یعنی چه، اما اگر دست روی دست بگذاریم که همه معلم ها انگیزه به کار گیری هر آنچه می دانند را پیدا کنند و مدارس استاندارد شود، زمان از دست می رود.

بطحایی بیان کرد: آموزش و پرورش امروز زمانی موفق است که با زمانه جلو برود. ما نباید نشاط و اشتیاق یادگیری را در مدارس به هیچ طریقی سرکوب کنیم. باید به تدریج تمام موانع در این مسیر را حذف کنیم و مدارس به سمتی هدایت کنیم که تبدیل به مکانی شوند که بچه ها هلهله کنان به سمت آن بیایند.

وی در پایان بیان کرد: نه مدال های رنگارنگ و نه تشویق ها برای شاگرد اولی هیچ کدام آنقدری اثر گذار نیست که ما مهارت زندگی را به بچه ها آموزش دهیم.

در ادامه مراسم بطحایی در جمع خبرنگاران درباره این طرح بیان کرد: وقتی دانش آموزان و معلمان با ثمرات این طرح آشنا شوند، آن را مطالبه می کنند اما بعد از این توضیح باید بگوییم فضای آموزشی یکی دیگر از شرایطی است که باید برای این منظور فراهم شود.