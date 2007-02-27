به گزارش خبرگزاری مهر ، جمعی از کشیش های مسیحی و فعالان مذهبی آمریکا که در روزهای اخیر در سفر به تهران با مقامات و مسئولان و شخصیت های برجسته فرهنگی و مذهبی کشور دیدار و گفتگو کرده اند روز یکشنبه در پایان سفر خود به تهران با صدور بیانیه ای اظهار داشتند : هیات مذهبی آمریکا در ایران امید می یابد.

در این بیانیه امده است : ما به عنوان رهبران مسیحی ایالات متحده آمریکا، در زمانی که بحران و تنش افزایش یافته است به جمهوری اسلامی ایران سفر کردیم و بر این باوریم که امکان ایجاد و برقراری پلی از تفاهم میان دو کشور فراهم می باشد. ما بر این عقیده هستیم که اقدام نظامی پاسخگو نمی باشد، و خداوند ما را به روابطی عادلانه و صلح آمیز در جامعه جهانی فرا می خواند.

دلگرم کننده ترین نکته ای که هیات ما در دیدار با رئیس جمهور احمدی نژاد یافتیم اعلام صریح و روشن این نکته از جانب وی بود که ایران هیچ قصدی برای بدست آوردن یا استفاده از سلاح های اتمی ندارد

این هیات در بیانیه خود توضیح داده است : ما گروهی متنوع از رهبران مسیحی یونایتد متدیست، اپیسکوپال، کاتولیک، بابپتیست، اوانجلیک، کویکر و سنن منونایت هستیم. منونایت ها دارای تجربه میدانی 17 ساله در ایران می باشد. ما به گرمی از سوی مردم ایران مورد استقبال قرار گرفتیم و مدت زمانی را که در ایران سپری کردیم، ما را متقاعد ساخت که رهبران مذهبی هر دو کشور می توانند به هموار کردن راهی برای احترام متقابل و روابط صلح آمیز بین دو ملت کمک کنند.

در این بیانیه با اشاره به دیدار این هیات با رهبران مسلمان و مسیحی، مقام های دولتی و سایر اقشار مردم ایران آمده است : در آخرین روز اقامت مان در ایران، با محمد خاتمی، رئیس جمهور پیشین ایران و احمدی نژاد، رئیس جمهور کنونی ملاقات کردیم.



دیدار با رئیس جمهور احمدی نژاد برای اولین بار بود که بعد از انقلاب اسلامی سال 1979هیاتی آمریکایی آنهم در ایران با رئیس جمهور آن ملاقات می کرد. این دیدار دو ساعت و نیم به درازا انجامید و در خصوص طیفی ازموضوع ها از جمله نقش دین در دگرگونی درگیری ها، عراق، اشاعه هسته ای و درگیری اسرائیل و فلسطین صحبت شد.

این هیات تصریح کرده اند : دلگرم کننده ترین نکته ای را که هیات ما در دیدار با رئیس جمهور احمدی نژاد یافت اعلام صریح و روشن این نکته از جانب ایشان بود که ایران هیچ قصدی برای بدست آوردن یا استفاده از سلاح های اتمی ندارد و نکته دیگر این که درگیری میان اسرائیل و فلسطین تنها از طریق سیاسی و نه ابزار نظامی قابل حل و فصل است. او گفت: اگر ما حسن نیتی را در مقام های آمریکایی مشاهده کنیم، من برای انجام گفت و گو با آنان هیچ تحفظی ندارم.

بر این باوریم که امکان ایجاد و برقراری پلی از تفاهم میان دو ایران و آمریکا فراهم است، ما بر این عقیده هستیم که اقدام نظامی پاسخگو نیست

در بیانیه این گروه آمده است : ما معتقدیم که امکان انجام گفتگوی بیشتر و طلوع روز جدید در روابط ایران و آمریکا وجود دارد. دولت ایران از قبل با دعوت از هیات ما برای سفر به ایران پلی را به روی مردم امریکا ایجاد کرده است. ما از دولت آمریکا می خواهیم از سفر هیات مشابه ای از رهبران مذهبی ایران به ایالات متحده استقبال نماید.

هیات مذهبی آمریکایی افزوده است : در راستای برداشتن گام های بیشتر در برقراری پل میان دو ملت، ما از دولت های ایران و آمریکا سه چیز را انتظار داریم: اول : بی درنگ وارد گفت و گوهای مستقیم و رو در رو شوید، دوم : از بکار گیری زبانی که دیگری را دشمن تلقی می نماید، خودداری شود و سوم: تبادل تماس های مردمی بین دو کشور شامل رهبران مذهبی، اعضای پارلمان و کنگره و جامعه مدنی تشویق گردد.

این بیانیه می افزاید: ما به عنوان افراد مومن واهل ایمان خود را متعهد به کار و تلاش در راستای اهداف فوق و سایر اقدامات اعتماد ساز دانسته و امیدواریم که چنین اهدافی هر دو ملت را از ورطه جنگ به روابطی عادلانه تر و صلح آمیز رهنمون سازد.

امضاء کنندگان این بیانیه که به تهران سفر کرده بودند عبارتند از :

- داریل بایلر، مدیر کمیته های مرکزی منونایت، دفتر واشینگتن

-جف کار، رئیس دفتر

- ران فلیمنگ مدیر برنامه های بین المللی کمیته مرکزی منونایت.

-ادوارد مارتین، برنامه کمیته مرکزی آسیای جنوبی و مرکزی

جاناتان ایوانز نماینده ویژه برای ایران در کمیته خدمات

دوستان آمریکا (کواکرها)

-مری الن مک نیش دبیر کل کمیته خدمات آمریکا (کواکرها)

-شانتا پرماوارد هانا، دبیر کل وابسته به شورای ملی کلیساهای ایالات متحده آمریکا برای روابط مذهبی و مدیر کمیسیون روابط مذهبی NCC

- مورین شیا مدیر روابط دولتی، کلیسای اپیسکوپال

-پاتریشیا شلی مدیر هیات امنای کلیسای منونایت ایالات متحده آمریکا.

- جرالدین سیکولا دبیر کل وابسته در برنامه های بین المللی کمیته خدمات دوستان آمریکا (کواکرها)

-دیوید رابینسون مدیر اجرایی پاکس کریستی در ایالات متحده آمریکا

- جو ولک دبیر اجرایی کمیته دوستان در وضع قوانین ملی

-جیمز وینکلر دبیر کل هیات عمومی کلیسا و انجمن کلیسای متحد متدیست.