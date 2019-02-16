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۲۷ بهمن ۱۳۹۷، ۱۱:۲۸

در گفتگو با مهر عنوان شد:

نجات جان مرد ۵۲ ‌ساله در کوه های منطقه لوداب شهرستان بویراحمد

نجات جان مرد ۵۲ ‌ساله در کوه های منطقه لوداب شهرستان بویراحمد

یاسوج- مدیرعامل جمعیت هلال احمر کهگیلویه و بویراحمد از نجات جان یک نفر در کوه های منطقه لوداب شهرستان بویراحمد خبر داد.

سید امان الله جهانبین در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: ساعت ۱۷ و ۳۰ دقیقه جمعه تماسی مبنی بر گیر افتادن فردی در کوه های لوداب به سامانه ۱۱۲ هلال احمر مخابره شد.

جهانبین با بیان اینکه بلافاصله اعزام تیم کوهستان هلال احمر با خودروی کمک دار و تجهیزات تخصصی به منطقه هدف را داشتیم، عنوان کرد: با تلاش ۸ ساعته نیروهای تیم کوهستان در شرایط سخت و بارش برف، فرد ۵۲ ‌ساله از مناطق خطرناک و صعب العبور "کوه نیر تنگه دوسرگ" نجات یافت و به آغوش خانواده بازگشت.

جهانبین تصریح کرد: با توجه به شدت بارش ها، تیم امدادی به علت مسدود بودن مسیر برگشت صبح امروز موفق به بازگشت از این ماموریت شد.

کد مطلب 4543320

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