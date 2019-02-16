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۲۷ بهمن ۱۳۹۷، ۱۱:۱۷

رویترز؛

پیش از صلح هزار نفر از نظامیان آمریکایی از افغانستان خارج می شوند

پیش از صلح هزار نفر از نظامیان آمریکایی از افغانستان خارج می شوند

یک رسانه غربی به نقل از ژنرال های ارتش آمریکا عنوان داشت که واشنگتن پیش از صلح با طالبان هزار نفر از نظامیان خود را از افغانستان خارج می کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، ژنرال های آمریکایی اعلام کرده اند که پیش از صلح با طالبان، هزار نفر از نظامیان آمریکایی از افغانستان خارج می شوند.

این موضوع را ژنرال «جوزف ووتل» فرمانده نیروهای مرکزی آمریکا تائید کرده است.

به گفته وی، این اقدام با تصمیم رئیس جمهوری ترامپ مبنی بر خروج نظامیان آمریکایی از افغانستان در صورت دستیابی به توافق صلح، ارتباط ندارد و کاهش نیروهای آمریکایی در چارچوب برنامه ژنرال اسکات میلر، فرمانده نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان انجام خواهد شد.

پیش تر اعلام شده بود که به موجب تصمیم «دونالد ترامپ» رئیس جمهوری آمریکا، نظامیان آمریکایی از افغانستان خارج می شوند اما گویا کاخ سفید پیش شرط هایی را برای تحقق این گفته ترامپ قرار داده است.

کد مطلب 4543321
عبدالحمید بیاتی

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