پاسدار امین

خبرگزاری مهر – گروه استان ها، محمد کرم اللهی*: برادرم! این روزها نمیدانم بر زیبایی وصل و رسیدنت، به تهنیت؛ شادمان باشم یا بر فراق و نبودت، به تعزیت؛گریان؟!
برای تو خوشحال می شوم که چه با شکوه رسیدی و برای خود غمگینم که چه غمبار ... ماندم!
فاصله رسیدن تو و ماندن من، به میزان فهم تو و فهم من
بصیرت تو و بصیرت من است
تو یافتی و رسیدی و شدی
و من هنوز در خم یک کوچهام ...
... آری،امروز،بر فراز دستان یاران غمگسار، به اهتراز در میآیی و مسافر آسمان می شوی، پا به رکاب ملکوت.
بنازم به عرش مهر نشان و به گزین حضرت دوست که پهندشت فیروزه فامش میرود که ۲۷ عقیق سرخ بر تنپوش آسمان فرش، به یمن جلوس ۲۷ پرنده عاشق، ۲۷ دکمه ستاره بنشاند.
آری برادر ! بیرقی! ستاره میشوی و خلعت خونین وصال می پوشی و شهید میشوی و به وجه الله نظر میکنی چه درخشنده و چرخان و خرامان، برگرد آفتاب «خون خدا» میچرخی و چشمک میزنی.
چقدر «من» های حقیر این دیار، ناچیزیم و بی مقدار!
۲۷ نشان، ۲۷ بیرق، ۲۷ ستاره، ماندگار می شوند که به پا باشیم و از پا نیافتیم.
که به راه باشیم و به بیراهه نرویم و در راه نمانیم.
امانت، امنیت می خواهد و امنیت، امینی و «امین»، پاسدارنده و جانفدا میراث و امانت حق، حقیقت جاری و ساری «ثقلین» است و ثقلین، روح مشهود و ملموس خداست.
- یعنی همان ماه شبچراغ کوفه که حرمتش به جفا شکست و در محراب صلاة دو نیمه شد
- یعنی همان خون خدا که به بدعهدی کوفیان و تیغ کینهی دشمنان خدا از گلوی حسین فاطمه، بر زمین داغ کربلا جاری شد.
- یعنی همان انتظار و منتظران امام منتظر
و یعنی همان فریاد دشمن شکن و ظلم ستیزروحا... که کاخ مستکبران عالم را به لرزه درآورد.
ثقلین، امانت خدا و رسول خدا، ثقلین کلام خدا و حجت خدا، ثقلین ترجمان عشق و عشق، جذبهی حقیقت و حقیقت، گنجینه گرانبها و بیبدلیل هستی است ...
آری پاسدارم! شهیدم!
ثقلین امانت است و امانت «امین» می خواهد.
«امین» سید ما . «امین» سالار ما او امید همه مستضعفان و محرومان جهان خاک است.
و تو شهیدم ! پاسدار امینی تا «امین» پاسدار امانت باشد! تو امتداد کاشت ۲۷ دردانه پاسدار ولایت، در باغ عاشورای حسینی و چه باشکوه، باغ به ثمر نشست و تو رسیدی.
خوشا پاسدارانی چون شما برای «امین» که دلبسته یاران خراسانی خویش است و خوشا اسلام ما، انقلاب ما و ایران ما برای امینی چون«سیدعلی» خلعت خونین وصال، بر قامت آسمان ساتیان مبارک و فراق جانکاهتان بر«امین» و «پاسداران امین» تسلیت باد!
*رئیس حوزه هنری فارس
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