پاسدار امین

خبرگزاری مهر – گروه استان ها، محمد کرم اللهی*: برادرم! این روزها نمی­دانم بر زیبایی وصل و رسیدنت، به تهنیت؛ شادمان باشم یا بر فراق و نبودت، به تعزیت؛گریان؟!

برای تو خوشحال می شوم که چه با شکوه رسیدی و برای خود غمگینم که چه غمبار ... ماندم!

فاصله­ رسیدن تو و ماندن من، به میزان فهم تو و فهم من

بصیرت تو و بصیرت من است

تو یافتی و رسیدی و شدی

و من هنوز در خم یک کوچه­ام ...

... آری،امروز،بر فراز دستان یاران غمگسار، به اهتراز در می­آیی و مسافر آسمان می شوی، پا به رکاب ملکوت.

بنازم به عرش مهر نشان و به ­گزین حضرت دوست که پهن­دشت فیروزه فامش می­رود که ۲۷ عقیق سرخ بر تن­پوش آسمان فرش، به یمن جلوس ۲۷ پرنده عاشق، ۲۷ دکمه­ ستاره بنشاند.

آری برادر ! بیرقی! ستاره می­شوی و خلعت خونین وصال می پوشی و شهید می­شوی و به وجه­ الله نظر می­کنی چه درخشنده و چرخان و خرامان، برگرد آفتاب «خون خدا» می­چرخی و چشمک می­زنی.

چقدر «من» های حقیر این دیار، ناچیزیم و بی مقدار!

۲۷ نشان، ۲۷ بیرق، ۲۷ ستاره، ماندگار می شوند که به پا باشیم و از پا نیافتیم.

که به راه باشیم و به بی­راهه نرویم و در راه نمانیم.

امانت، امنیت می خواهد و امنیت، امینی و «امین»، پاسدارنده و جانفدا میراث و امانت حق، حقیقت جاری و ساری «ثقلین» است و ثقلین، روح مشهود و ملموس خداست.

یعنی همان ماه شبچراغ کوفه که حرمتش به جفا شکست و در محراب صلاة دو نیمه شد

یعنی همان خون خدا که به بدعهدی کوفیان و تیغ کینه­ی دشمنان خدا از گلوی حسین فاطمه، بر زمین داغ کربلا جاری شد.

یعنی همان انتظار و منتظران امام منتظر

و یعنی همان فریاد دشمن شکن و ظلم ستیزروح­ا... که کاخ مستکبران عالم را به لرزه درآورد.

ثقلین، امانت خدا و رسول خدا، ثقلین کلام خدا و حجت خدا، ثقلین ترجمان عشق و عشق، جذبه­ی حقیقت و حقیقت، گنجینه گرانبها و بی­بدلیل هستی است ...

آری پاسدارم! شهیدم!

ثقلین امانت است و امانت «امین» می خواهد.

«امین» سید ما . «امین» سالار ما او امید همه­ مستضعفان و محرومان جهان خاک است.

و تو شهیدم ! پاسدار امینی تا «امین» پاسدار امانت باشد! تو امتداد کاشت ۲۷ دردانه­ پاسدار ولایت، در باغ عاشورای حسینی و چه باشکوه، باغ به ثمر نشست و تو رسیدی.

خوشا پاسدارانی چون شما برای «امین» که دلبسته یاران خراسانی خویش است و خوشا اسلام ما، انقلاب ما و ایران ما برای امینی چون«سیدعلی» خلعت خونین وصال، بر قامت آسمان ساتیان مبارک و فراق جانکاهتان بر«امین» و «پاسداران امین» تسلیت باد!

*رئیس حوزه هنری فارس