راه های آذربایجان غربی باز است/ مسدود شدن راه ۳۵ روستا

ارسلان شکری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه از دیروز شاهد بارش سنگین برف در استان به خصوص شهرهای جنوب هستیم افزود: در حال حاضر برف روبی در محورها و راه های استان تداوم دارد و تردد در همه محورها در حال انجام است.

وی با اشاره به کاهش دمای هوا و نیز کولاک در شهرهای جنوبی استان از امروز شنبه ادامه داد: با توجه به لغزنده بودن محورهای ارتباطی از مسافران و شهروندانی که قصد تردد در محورهای ارتباطی استان را دارند درخواست می شود نکات ایمنی را رعایت کنند.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای آذربایجان غربی گفت: در حال حاضر شاهد بارش برف در مسیرهای منتهی به پیرانشهر، سردشت، نقده، تکاب، اشنویه، گردنه قوشچی و ارومیه در آذربایجان غربی هستیم.

شکری با اشاره به اینکه تردد بدون زنجیرچرخ در گردنه های استان امکانپذیر نیست عنوان کرد: هم اکنون تردد در گردنه های قوشچی، سرو، مایین بلاغ و زمزیران به دلیل مه آلود بودن و کولاک به کندی و با کاهش دید همراه است.

وی در خصوص انسداد راه های روستایی استان نیز گفت: فعلا گزارش کاملی از انسداد راه های روستایی تاکنون نداریم ولی گزارش های اولیه حاکی از مسدود بودن راه ۲۰ روستای میاندوآب و ۱۵ روستای شهرستان شاهین دژ است.

بارش برف و کولاک از شب گذشته آغاز و در ارتفاعات و مناطق کوهستانی تداوم دارد امروز بر اساس اعلام هواشناسی آذربایجان غربی سامانه بارشی از استان خارج می شود.