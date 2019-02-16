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۲۷ بهمن ۱۳۹۷، ۱۱:۱۷

با وجود بارش شدید برف؛

راه های آذربایجان غربی باز است/ مسدود شدن راه ۳۵ روستا

راه های آذربایجان غربی باز است/ مسدود شدن راه ۳۵ روستا

ارومیه – مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای آذربایجان غربی گفت: با وجود بارش شدید برف از دیروز جمعه در سطح استان تمام محورهای مواصلاتی استان باز است.

ارسلان شکری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه از دیروز شاهد بارش سنگین برف در استان به خصوص شهرهای جنوب هستیم افزود: در حال حاضر برف روبی در محورها و راه های استان تداوم دارد و تردد در همه محورها در حال انجام است.

وی با اشاره به کاهش دمای هوا و نیز کولاک در شهرهای جنوبی استان از امروز شنبه ادامه داد: با توجه به لغزنده بودن محورهای ارتباطی از مسافران و شهروندانی که قصد تردد در محورهای ارتباطی استان را دارند درخواست می شود نکات ایمنی را رعایت کنند.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای آذربایجان غربی گفت: در حال حاضر شاهد بارش برف در مسیرهای منتهی به پیرانشهر، سردشت، نقده، تکاب، اشنویه، گردنه قوشچی و ارومیه در آذربایجان غربی هستیم.

شکری با اشاره به اینکه تردد بدون زنجیرچرخ در گردنه های استان امکانپذیر نیست عنوان کرد: هم اکنون تردد در گردنه های قوشچی، سرو، مایین بلاغ و زمزیران به دلیل مه آلود بودن و کولاک به کندی و با کاهش دید همراه است.

وی در خصوص انسداد راه های روستایی استان نیز گفت: فعلا گزارش کاملی از انسداد راه های روستایی تاکنون نداریم ولی گزارش های اولیه حاکی از مسدود بودن راه ۲۰ روستای میاندوآب و ۱۵ روستای شهرستان شاهین دژ است.

بارش برف و کولاک از شب گذشته آغاز و در ارتفاعات و مناطق کوهستانی تداوم دارد امروز بر اساس اعلام هواشناسی آذربایجان غربی سامانه بارشی از استان خارج می شود.

کد مطلب 4543327

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