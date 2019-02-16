تولید دوربین هوشمند بی سیم خورشیدی توسط یک ایرانی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورج، دوربین یادشده می تواند با سرعت بالایی تصاویر مطلوبی تهیه کند، امنیت بالایی دارد و انعطاف آن قابل توجه است.

شرکت Xnor که مقر آن در شهر سیاتل آمریکا است، اعلام کرده که دوربین یادشده برای تامین انرژی خود به طور کامل از انرژی خورشیدی بهره می گیرد و به هیچ باتری یا منبع برقی احتیاج ندارد. دقت تصاویر تهیه شده با این دوربین ۳۲۰ در ۳۲۰ پیکسل بوده و یک تراشه FGPA وظیفه پردازش تصاویر را بر عهده دارد.

الگوریتم هوش مصنوعی این دوربین می تواند به سرعت چهره اشخاص و دیگر موجودات را شناسایی کرده و داده های جمع آوری شده را به صورت بی سیم منتقل کند. این دوربین علاوه با وای – فای با دیگر پروتکل های ارتباطی بی سیم که انرژی کمتری مصرف می کنند، نیز سازگاری دارد و می تواند اطلاعات را در فواصل ده ها کیلومتری ارسال کند.

میزان انرژی ذخیره شده توسط این دوربین در طول روز تا بدان حد زیاد است که امکان استفاده از آن را در طول شب نیز فراهم می کند. به گفته محمد رستگاری یکی از مدیران ارشد شرکت Xnor از این دوربین می توان برای اجرای طرح های گسترده و مفصل غیرنظامی تا کنترل محیط داخلی خودروهای خودران و حتی عکاسی از محیط اطراف با پهپاد بهره گرفت.

هنوز مشخص نیست تولید انبوه این دوربین چه زمانی آغاز می شود، اما بعید به نظر می رسد قیمت آن بیشتر از چند ده دلار باشد.