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۲۷ بهمن ۱۳۹۷، ۱۱:۱۵

مدیر کل راهداری ایلام خبر داد:

آمادگی راهداری ایلام برای سفرهای نوروزی

آمادگی راهداری ایلام برای سفرهای نوروزی

ایلام - مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان ایلام از آمادگی نیروها و تجهیزات راهداری برای سفرهای نوروزی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، نورالله دلخواه اظهار داشت: در حال حاضر با توجه به بارش های برف و باران در سطح استان و لزوم رفع مشکلات جاده ای از قبیل انسداد احتمالی راه ها، ریزش برداری و تثبیت رانش جاده ها، فعالیت تمامی اکیپ ها، تجهیزات و ماشین آلات راهداری روی اجرای مطلوب طرح زمستانی متمرکز شده است.

وی تصریح کرد: به محض حصول شرایط مطلوب در راههای استان، در نیمه اول اسفند ماه توان اجرایی پرسنل و تجهیزات و ماشین آلات خود را با مشارکت دیگر یگان های امداد جاده ای از قبیل پلیس راه، اورژانس جاده ای و هلال احمر برای خدمات رسانی مطلوب به هموطنان عزیز در طرح سفرهای نوروزی معطوف می دارند.

دلخواه افزود: ۲۳۰ پرسنل راهدار در قالب ۳۴ اکیپ با استفاده از توان ۲۲۷ دستگاه ماشین آلات سبک ، سنگین و نیمه سنگین راهداری در ۱۸ باب راهدارخانه و ساختمان راهداری در حال آمادگی طرح نوروزی هستند.

 مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان ایلام تصریح کرد: امیدواریم با همکاری مردم بتوانیم با تمام توان خود شرایط مطلوبی را برای سفرهای ایمن هموطنان داشته باشیم.

کد مطلب 4543335

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