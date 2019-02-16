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۲۷ بهمن ۱۳۹۷، ۱۱:۳۴

داوران و ناظران هفته بیست و ششم لیگ برتر والیبال اعلام شد

داوران و ناظران هفته بیست و ششم لیگ برتر والیبال اعلام شد

کمیته داوران فدراسیون والیبال اسامی داوران و ناظران لیگ برتر را اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، هفته بیست و ششم لیگ برتر والیبال روز یکشنبه در شهرهای مختلف کشور پیگیری خواهد شد.

* اسامی داوران و ناظران این هفته به شرح زیر است:

فولاد سیرجان ایرانیان – خاتم اردکان ؛ داور اول بهروز جعفری، داور دوم میثم پارسه
ناظر داوری نادر انصاری، ناظر سازمان لیگ شهباز صدری

شهرداری ورامین – کاله مازندران؛ داور اول کیوان عابدزاده، داور دوم اسماعیل رزقی
ناظر داوری محمود کشفی، ناظر سازمان لیگ احمد بندری

دورنا ارومیه – عقاب نهاجا؛ داور اول مهدی نویدی، داور دوم وحید پورکاشیان
ناظر داوری حمید فاضلی فرد، ناظر سازمان لیگ امیدوار حاتمی

شهروند اراک – پیکان تهران؛ داور اول امید فولادی وندا، داور دوم مرتضی علایی
ناظر داوری علی اصغر حاجی کاظمی، ناظر سازمان لیگ احمد دامغانی نژاد

سایپا تهران – شهرداری ارومیه؛ داور اول علیرضا قریب، داور دوم محمد آقایی
ناظر داوری اسماعیل صباغ، ناظر سازمان لیگ حسین پورکاشیان

شهرداری گنبد – شهرداری تبریز؛ داور اول محمدرضا درفش کاویان، داور دوم محمد محبوب عشقدوست
ناظر داوری خلیل یگانه مجد، ناظر سازمان لیگ یونس حسن زاده

کد مطلب 4543338
ساناز سلیمان آبادی

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