آسمان خوزستان امروز بارانی است

محمد سبزه زاری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: طی شبانه روز گذشته شهر بستان با دمای هوای ۲۳ درجه و شهر دهدز با دمای هفت درجه سانتیگراد به ترتیب گرمترین و خنک ترین شهر خوزستان گزارش شده اند.

وی افزود: طی همین مدت دمای شهر اهواز حداکثر ۲۳ درجه و حداقل ۱۵ درجه سانتیگراد گزارش شده است.

مدیرکل هواشناسی خوزستان تصریح کرد: طی روز جاری بارش همراه با رعد و برق و تندباد لحظه ای به ویژه در مناطق مرتفع شمال و شمال شرق استان پیش بینی می شود.

سبزه زاری با اشاره به اینکه از فردا پدیده غالب در استان مه یا مه رقیق خواهد بود، ادامه داد: همچنین طی فردا بارش های پراکنده در مناطق شمال، شمال شرقی و ارتفاعات دور از انتظار نیست.

وی در پایان در خصوص بارش باران طی شبانه روز گذشته گفت: میزان بارش در آغاجاری ۱۰.۲ میلیمتر، دهدز ۷، بهبهان ۶، حسینیه ۵.۷، امیدیه و آغاجاری ۲.۵، ایذه ۱.۷، رامهرمز ۰.۸، گتوند ۰.۵، هندیجان ۰.۵، شوش ۰.۴، بندر ماهشهر ۰.۱ و همچنین در شهر شادگان ۰.۰۱ میلیمتر بود.