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۲۷ بهمن ۱۳۹۷، ۱۱:۲۱

تمام پروازها درحال انجام است

باند فرودگاه بین‌ المللی تبریز با وجود بارش شدید برف باز است

باند فرودگاه بین‌ المللی تبریز با وجود بارش شدید برف باز است

تبریز- مدیر کل فرودگاه های آذربایجان‌ شرقی گفت: باند فرودگاه بین‌ المللی شهید مدنی تبریز باوجود بارش شدید برف باز است و تمام پروازها انجام می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی صفایی صبح امروز شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به بارش شدید برف در تبریز گفت: علی رغم بارش سنگین برف که از ساعت ۵ بامداد امروز شنبه ۲۷ بهمن آغاز شده است باند فرودگاه تبریز باز است.

وی گفت: تمام پروازها طبق برنامه قبلی به صورت منظم در حال انجام است. دید فرودگاه تبریز نیز هم اکنون بهتر شده است و پروازهای فرودگاه طبق برنامه در حال انجام است.

وی اظهار داشت: گروه ایمنی زمینی فرودگاه تبریز اقدام به برف روبی و یخ زدایی باند کرده و آن را برای نشست و برخاست هواپیماها آماده کرده اند.

صفایی افزود: هم اکنون پروازهای فرودگاه تبریز با وجود بارش برف برقرار است و مشکلی در این خصوص نداریم. پرسنل فرودگاه در تلاش هستند تا همه پروازها طبق ساعت اعلام شده قبلی انجام شود.

وی همچنین در پایان اظهار داشت: مسافران فرودگاه شهید مدنی تبریز قبل از مراجعه به فرودگاه برای اطلاع از وضعیت پرواز خود با اطلاعات پرواز این فرودگاه به شماره های ۱۹۹ و ۳۵۲۳۴۷۰۱ تماس بگیرند.

کد مطلب 4543343

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