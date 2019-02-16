باند فرودگاه بین‌ المللی تبریز با وجود بارش شدید برف باز است

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی صفایی صبح امروز شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به بارش شدید برف در تبریز گفت: علی رغم بارش سنگین برف که از ساعت ۵ بامداد امروز شنبه ۲۷ بهمن آغاز شده است باند فرودگاه تبریز باز است.

وی گفت: تمام پروازها طبق برنامه قبلی به صورت منظم در حال انجام است. دید فرودگاه تبریز نیز هم اکنون بهتر شده است و پروازهای فرودگاه طبق برنامه در حال انجام است.

وی اظهار داشت: گروه ایمنی زمینی فرودگاه تبریز اقدام به برف روبی و یخ زدایی باند کرده و آن را برای نشست و برخاست هواپیماها آماده کرده اند.

صفایی افزود: هم اکنون پروازهای فرودگاه تبریز با وجود بارش برف برقرار است و مشکلی در این خصوص نداریم. پرسنل فرودگاه در تلاش هستند تا همه پروازها طبق ساعت اعلام شده قبلی انجام شود.

وی همچنین در پایان اظهار داشت: مسافران فرودگاه شهید مدنی تبریز قبل از مراجعه به فرودگاه برای اطلاع از وضعیت پرواز خود با اطلاعات پرواز این فرودگاه به شماره های ۱۹۹ و ۳۵۲۳۴۷۰۱ تماس بگیرند.