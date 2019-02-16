شناسایی منشابوی نامطبوع محدوده فرودگاه امام

به گزارش خبرنگار مهر، کریم ذوالفقاری پیش از ظهر شنبه در جلسه کارگروه کاهش آلودگی هوای استان تهران در خصوص بوی نامطبوع مسیر فرودگاه امام خمینی(ره) گفت: در انتشار بوی نا مطبوع مسیر فرودگاه امام(ره) چند واحد دامداری و کشت و صنعت و پرورش طیور شناسایی شده اند.

وی افزود: این شرکت ها برای مدیریت پسماند فاضلاب های صنعتی خود نیازمند دریافت تسهیلات هستند و سرجمع تسهیلات پرداختی به این واحدها ۸۵ میلیارد تومان برآورد شده است، که با بهره ۱۰ درصد در اختیار این واحدها قرار می گیرد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان تهران گفت: سازمان مدیریت استان تهران ۱۰ میلیارد تومان از این تسهیلات را بر عهده گرفته است.

ذوالفقاری گفت: انتشار بوی نامطبوع در فرودگاه امام(ره) در بازدید اخیر استاندار تهران مورد بررسی و تاکید دقیق قرار گرفته و باید به هر طریق در پی حل این معضل برآییم.