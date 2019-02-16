نویسندگان کتاب برای تقویت اعتقادات و قدرت تفکر مردم اهتمام کنند

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله محمدرضا ناصری صبح امروز در مراسم افتتاحیه نمایشگاه کتاب یزد با اشاره به بیانات اخیر رهبر معظم انقلاب اظهار داشت: بیانات اخیر رهبری در قالب کتابچه ای چاپ شود و در اختیار بازدیدکنندگان از نمایشگاه کتاب قرار گیرد و ناشران نیز تلاش کنند در ارتباط با این منشور همراهی و اقدام کنند.

وی افزود: این منشور حاوی دستورات بزرگ، خوب و عمیقی است که همه ما باید جدی روی آن کار کنیم به ویژه اداره ارشاد باید بر فصل فصل این منشور کار کند و آن را در امر فرهنگ عمومی سرلوحه کار قرار دهند.

امام جمعه یزد در بخش دیگری از سخنان خود عنوان کرد: اکنون کتابها باید به نحوی باشد که در مقابل حرکت های تخریبی، محتوای قابل ارائه داشته باشد و در مقابل فضاهای مجازی که تلاش می کند قدرت تفکر را از جوانان بگیرد، حرفی برای گفتن داشته باشد.

ناصری ادامه داد: متاسفانه در سیستم آموزشی قدرت فکر کردن از فرزندان و جوانان ما گرفته شده و بچه‌های ما از ابتدا یاد گرفتند که بخوان و حفظ کن و نمره بیاور و این امر تا آخر دانشگاه ها پیش رفته و حاصل آن این است که دانشگاه ها سالی ۱۵ هزار بیکار تحویل جامعه می دهند.

وی تصریح کرد: این اتفاق ناشی از سطحی نگری آموزشی است البته در برخی موارد از جمله انرژی هسته ای، صنایع هوا فضا و ... زنجیرهای سطحی نگری را گسسته ایم اما هنوز جای کار بسیار است.

ناصری خاطرنشان کرد: برخی کتابهای امروز نیز حاصل تحقیق واقعی نیست بلکه حاصل جستجو در اینترنت است که البته این هم بد نیست اما نویسندگان و ناشران باید به سمت عمق بخشیدن به کتابها بروند.

وی تصریح کرد: منابع مطالعاتی ما باید به نحوی باشد که بچه ها قدرت تعقل پیدا کنند و وقتی از دانشگاه فارغ التحصیل می شوند، خودشان صاحب‌نظر باشند.

امام جمعه یزد تاکید کرد: کتابها باید به اندازه ای جذاب و جدید و دارای اطلاعات خوب باشد که جوانان جامعه ما را از فضای مجازی بی نیاز کند و در آنها قدرت اشکال کردن، قدرت تفکر، تعقل ایجاد کند زیرا اینها در جامعه علمی ما حذف شده و این دستاورد برنامه ریزی های انگلیسی ها در آموزش ابتدایی و آموزش عالی کشور ما از ۱۰۰ پیش تاکنون است.

وی تصریح کرد: باید اهداف انقلاب را احیا کنیم اهداف انقلاب این نبوده که حزب و گروه تشکیل دهیم و در آن یکدیگر را تخریب کنیم، این هدف انقلاب نبوده، انقلاب هدف احیا و تثبیت هویت الهی را دنبال کرده و امروز باید در این مسیر جدی و کوشا حرکت کنیم.