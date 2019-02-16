اجلاس سوچی بسیار ثمر بخش بود/ احتمال عملیات مشترک در ادلب

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تی آر تی، «رجب طیب اردوغان» در مصاحبه ویژه با شبکه تلویزیونی «ATV» ترکیه نتایج اجلاس سه‌جانبه روسای جمهوری ترکیه، ایران و روسیه در سوچی را بسیار ثمربخش و سازنده خواند.

وی در این مورد گفت: در این نشست درباره موضوع خروج عناصر تروریستی از غرب رود فرات، ادلب و منبج رایزنی صورت گرفت و مهمترین آن نیز خروج عناصر گروه تروریستی ی.پ.گ/پ.ک.ک از منبج بود.

رئیس جمهوری ترکیه گفت: در ترکیه این درک که نظم در سوریه در حال شکل گیری است، شروع شده است.

وی با بیان اینکه دور اول نشست ها درباره یافتن راه حل برای بحران سوریه از سوچی آغاز و در استانبول و تهران پیگیری شد، افزود: دور دوم نشست‌ها مجددا با نشست سوچی آغاز شد و پنجمین نشست را نیز در ترکیه برگزار خواهیم کرد.

همچنین اسپوتنیک در خبری به نقل از اردوغان عنوان داشت که امکان انجام عملیات سه جانبه نظامی از سوی ایران، روسیه و ترکیه در ادلب سوریه وجود دارد.