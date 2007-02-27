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۸ اسفند ۱۳۸۵، ۱۷:۰۱

دی‌کاپریو دوباره پلیس می‌شود

دی‌کاپریو دوباره پلیس می‌شود

لئوناردو دی‌کاپریو پس از "مردگان" بار دیگر در اقتباسی از یک فیلم هنگ کنگی نقش یک پلیس را بازی می‌کند.

به گزارش خبرنگار مهر، این فیلم "اعترافات رنج" نام دارد و درباره دو دوست صمیمی است که یکی در مقام پلیس و دیگری در مقام کارآگاه مخفی به تحقیق در مورد مرگ پدر زن افسر پلیس تحقیق می کنند، اما رفته رفته درمی یابند هیچ چیز شبیه آن چیزی نیست که به نظر می رسد.

"اعترافات رنج" بعد از "روابط جهنمی" دومین فیلم دی کاپریو است که بر مبنای یک فیلم هنگ کنگی ساخته می شود. نسخه اصلی این فیلم را سال گذشته آلن مک، اندرو لو و فلیکس چونگ، تیم تولید کننده "روابط جهنمی"، روانه سینماهای هنگ کنگ کردند. دی کاپریو علاوه بر ایفای نقش، تهیه و تولید این فیلم را نیز به عهده دارد. ویلیام موناهان، برنده اسکار بهترین فیلمنامه اقتباسی برای "‌مردگان"، فیلمنامه "اعترافات رنج" را می نویسد.

"مردگان" روز گذشته علاوه بر جایزه بهترین فیلمنامه، جوایز اسکار بهترین فیلم، کارگردان و تدوین را هم از آن خود کرد. در این مراسم دی کاپریو که برای فیلم "الماس خون" نامزد اسکار شده بود، مغلوب فورست ویتکر، بازیگر سیاهپوست فیلم "آخرین پادشاه اسکاتلند"، شد.

کد مطلب 454336

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