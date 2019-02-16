غیبت روحانی و لاریجانی برای بررسی «پالرمو»/ حضور جنیدی و دژپسند

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام به منظور بررسی لایحه پیوستن جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی(پالرمو) صبح امروز با حضور اکثریت اعضای مجمع و همچنین لعیا جنیدی معاون حقوقی رئیس‌جمهور، فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی و عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان برگزار شد.

نکته قابل توجه در جلسه امروز عدم حضور حسن روحانی و علی لاریجانی بعنوان روسای دو قوه کشور بود.

در این جلسه هنگام حضور یک دقیقه‌ای عکاسان برای عکس برداری از جلسه، محسن رضایی بحث و گفت‌وگو را متوقف کرد و از سوی دیگر سرلشگر فیروزآبادی گفت: «اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام نباید مطالب مطرح شده در جلسه را در مصاحبه با خبرنگاران اعلام کنند.»

قرار است در جلسه امروز (بیست و هفتم بهمن ماه) اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تصویب نهایی لایحه پالرمو تصمیم‌گیری کنند.