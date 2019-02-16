به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، همزمان با سفر محمد بن سلمان ولیعهد سعودی به پاکستان، منابع وابسته به دولت اسلام‌آباد از احتمال دیدار وی با نمایندگان طالبان خبر می‌دهند.

احتمال می‌رود این دیدار در تاریخ ۱۸ فوریه (۲۹ بهمن) و با ادعای تلاش برای تسهیل روند صلح افغانستان انجام شود.

این درحالی است که بن سلمان قرار بود امروز وارد اسلام‌آباد شود حال آنکه سفر وی به طور غیر منتظره‌ یک روز به تاخیر افتاد.

گفتنی است «ذبیح‌الله مجاهد» سخنگوی طالبان پیشتر گفته بود اعضای تیم مذاکره کننده این گروه در تاریخ ۲۹ بهمن با همتایان آمکریکایی خود در اسلام‌آباد دیدار خواهند کرد.

مذاکرات اسلام‌آباد یک هفته قبل از مذاکرات از پیش تعیین شده قطر در تاریخ ۲۵ فوریه (۶ اسفند) برگزار خواهد شد.