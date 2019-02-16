گلایه استاندارخراسان جنوبی از توزیع اعتبارات متوازن در شهرستان ها

به گزارش خبرنگار مهر، محمدصادق معتمدیان صبح شنبه در شورای برنامه‌ریزی و توسعه خراسان جنوبی بابیان اینکه این‌گونه جلسات باید در هرماه حداقل یک بار تشکیل شود، اظهار کرد: همچنین فرمانداران باید در این جلسه‌ها حضورداشته باشند.

وی بیان کرد: برای سال آینده تمهیداتی اندیشیده شود تا اولویت‌های توسعه استان در جلسات برنامه‌ریزی و توسعه در دستور کار قرار گیرد.

معتمدیان با اشاره به اجرای طرح‌های پژوهشی توسط دستگاه‌ها بیان کرد: برخی از طرح‌ها باید موردبازنگری قرار گیرند.

وی اظهار کرد: برخی از طرح‌ها مانند سند توسعه خراسان جنوبی، سند توسعه شهرستان‌ها و سند آمایش سرزمینی به سرانجام نرسیده و می‌طلبد از اولویت‌های شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان قرار گیرد.

استاندار خراسان جنوبی با تأکید بر اینکه مدیران باید خودشان در جلسات شورای توسعه و برنامه‌ریزی حضورداشته باشند، افزود: جانشین حق رأی در این جلسه‌ها را ندارد.

معتمدیان با اشاره به دستور دوم جلسه شورا مبنی بر تعیین و تکلیف اعتبارات جزء ۱۸ ردیف ۵۵۰ هزار، اعتبارات موضوع استفاده متوازن از امکانات کشور بیان کرد: اعتبارات متوازن در شهرستان‌های خراسان جنوبی باروح متوازن منافات دارد.

وی بابیان اینکه باید شهرستان‌های کم برخوردار سهم بیشتری از این اعتبارات داشته باشند، افزود: اعتبارات متوازن باید فاصله مناطق کم برخوردار با دیگر نقطه‌ها را کم کند.

معتمدیان با انتقاد از عدم دعوت از فرمانداران در این جلسه از شورای توسعه و برنامه‌ریزی استان بیان کرد: نمی‌توان بدون حضور نماینده عالی دولت در شهرستان‌ها، پیرامون اعتبارات آن‌ها تصمیم‌گیری کرد.