سهم دانشگاه بیرجند از اعتبارات متوازن صفر است/کاهش ۴ هزار دانشجو

به گزارش خبرنگار مهر، احمد خامسان صبح شنبه در شورای برنامه ریزی و توسعه خراسان جنوبی با اشاره به اعتبارات موضوع استفاده متوازن از امکانات کشور بیان کرد: دانشگاه‌های سراسر کشور از طرح توازن مبالغ زیادی دریافت کرده‌اند.

وی بابیان اینکه سهم دانشگاه بیرجند مانند دیگر دانشگاه‌های استان از اعتبارات توازن هیچ بوده است، اظهار کرد: دانشگاه‌ها در تثبیت جمعیت استان نقش بسیار زیادی داشته که نیازمند توجه هستند.

خامسان بابیان اینکه ارزش‌گذاری در آموزش عالی در خراسان جنوبی وجود ندارد، افزود: اگر این روند ادامه پیدا کند در برابر رقبا افت پیدا می‌کنیم.

رئیس دانشگاه بیرجند بابیان اینکه بجنورد با سه هزار جمعیت دانشجو قریب به دو میلیارد تومان از اعتبارات متوازن سهم برده است، گفت: این در حالی است که دانشگاه بیرجند با ۱۲ هزار دانشجو هیچ سهمی نبرده است.

وی از کاهش چهار هزار نفری جمعیت دانشجو در دانشگاه بیرجند خبر داد و افزود: این دانشگاه قریب به ۱۵ هزار دانشجو داشته که به ۱۱ هزار نفر کاهش یافته‌اند.

محمد دهقانی فیروز آبادی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی بیرجند هم در این جلسه بیان کرد: از ابتدای آذرماه تاکنون بیش از هفت میلیارد تومان از اعتبار دانشگاه کسر شده است.