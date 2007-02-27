دلایل تنفر دوستان و دشمنان آمریکا از این کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه لس آنجلس تایمز در شماره امروز خود به تحلیل وضعیت فعلی آمریکا در میان جهانیان پرداخته و اعلام داشته در شرایط فعلی هم دوستان و هم دشمنان آمریکا از این کشور متنفرند و این درحالی است که اغلب مردم آمریکا دلیل این تنفر را نمی دانند.

به گزارش این روزنامه، علت اصلی تنفر جهانیان از آمریکا، سیاست های خارجی است که کاخ سفید در سال های اخیر اتخاذ کرده است.

این روزنامه در ادامه دلایلی چون تکبر وخودپسندی آمریکا و تحقیر جهانیان از سوی سران کاخ سفید را از دیگر عواملی عنوان داشته که سبب تنفر جهانیان از آمریکا شده است.

بر اساس این گزارش، اغلب مردم آمریکا فکر می کنند که حمله آمریکا به کشورهایی چون افغانستان و عراق دلیل تنفر جهانیان از آنها شده و کشورهایی چون ایران و کره شمالی به علت رویارویی با تحریم های شدید آمریکا باید بیشترین تنفر را از آمریکا داشته باشند، اما نتایج تحقیقات اخیر نشان می دهند که تنفر موجود در کشورهای همپیمان آمریکا بسیار بیشتر از تنفری است که ایرانی ها و مردم کره شمالی از آمریکا دارند.

در همین رابطه برخی از مردم آمریکا معتقدند دروغ هایی که کاخ سفید برای توجیه اقدامات خود ارائه می کند؛ دلیل تنفر جهانیان از این کشور شده است.

لس آنجلس تایمز در ادامه تحلیل خود نوشت :هفته گذشته یکی از دشوارترین هفته هایی بود که بوش در مدت ریاست جمهوریش تجربه کرد، زیرا از یک سو اصلی ترین همپیمان وی یعنی تونی بلر اعلام کرد قصد خروج نظامیان انگلیسی از عراق دارد و از سوس دیگری احضار برخی از کارکنان سیا به دادگاهی در ایتالیا و ماجرای کنار رفتن پرودی از قدرت در این کشور سبب شد تا فاصله میان آمریکا و همپیمانانش به اوج خود برسد.

در همین رابطه میزان خوشبینی مردم انگلیس به اقدامات آمریکا در در سال 1999، 83 درصد بود؛ در حالی که این میزان در سال گذشته به 56 درصد کاهش یافت؛ در کشورهایی مانند آلمان و ژاپن نیز احساسات ضد آمریکایی به همین میزان رشد کرده است.

در پایان این گزارش آمده است : احساس بدبینی نسبت به اقدامات آمریکا فقط در انگلیس رشد نکرده، بلکه فقط 38 درصد از مردم آلمان و 19 درصد از مردم کانادا بر این نکته اعتقاد دارند که سیاست های خارجی آمریکا به نفع تمام مردم جهان است.